von Stefanie Canfield

Die Idee, in Immenstaad öffentlich gebrauchte Kleidung für Kinder zu verkaufen, entstand vor 40 Jahren: „Wir waren junge Frauen und wollten umweltfreundlich leben und günstig Kleidung einkaufen und tauschen“, erzählt Martha Friedrich, Mitgründerin des Basars der evangelischen Kirchengemeinde. Als vergangenen Dienstagabend zum 40-jährigen Bestehen die Leiterin des Kinderkleider-Basars, Charlotte Hepp, in ihrer Danksagung im Gemeindehaus ihr Glas emporhebt, würdigt sie die Mitarbeiter, sowie die Mitgründer dieser erfolgreichen Veranstaltung: „Wir verkaufen Kleidung, um sie wiederzuverwerten, damit sie nicht in den Müll landen“.

Traudel Johst, Hepps Mutter und Mitglied der Gründungsgruppe, erinnert sich an vergangene Zeiten und an den organisatorischen Aufwand, als die Gemeinde noch keinen Computer zur Verfügung hatte: „Früher haben wir jedes einzelne Kleidungsstück mit der Hand auszeichnen müssen und die Abrechnung im Kopf gemacht“, berichtet sie. Wie das heute mit der Technik funktioniere, wisse sie nicht genau. Hepp, die aktuell den Basar leitet, weiß es: „Früher haben acht Frauen ungefähr 20 Stunden für die Kassenabrechnung gebraucht. Heute rechnet der Computer per Knopfdruck in Sekunden alles zusammen.“

Die gebrauchte Kleider werden nach Kindergrößen 50 bis 176 geordnet und dann verkauft. | Bild: Stefanie Canfield

Dass der öffentliche Verkauf von gebrauchter Kinderkleidung trotz technischer Errungenschaften aufwendig sein muss, lassen die Kleidermengen vermuten, die beim Bazar angeboten werden. Fein geordnet liegen die Kleidungsstücke, die weitergetragen werden sollen, auf den Tischen. Traudel Johst erzählt: „Heute wird nach Größen geordnet und sehr sortiert verkauft.“ Die Waren sind sortiert in den Kindergrößen 50 bis 176. Das sei im Jahr 1979 ganz anders gewesen, was mit der damals geringeren Menge an angebotener Kleidung zu tun haben könnte. Diese würde Jahr für Jahr zunehmen, meint Charlotte Hepp. Dazu kämen heute auch noch Spielsachen.

Inzwischen mit Mengenbeschränkung

Um die zum Verkauf angebotenen Mengen etwas einzudämmen, dürfe pro Person nur eine tragbare Kiste an Kleidung und eine weitere mit Spielsachen angeboten werden. Beim vergangenen Basar zählte der Computer 2600 verkaufte Teile, die über den Tisch gingen, berichtet Charlotte Hepp. Was am Ende so viel bedeuten kann, wie es die Gründungsidee beschreibt: Eine Menge Menschen haben umweltfreundlich und günstig eingekauft.

Der Kinderkleiderbasar wird zwei Mal im Jahr ausrichtet. Jeweils zum Frühjahr und zum Herbst. Der nächste Termin ist im September und findet im Evangelischen Gemeindehaus in der Adlerstraße 22 in Immenstaad statt. Die Organisationsleitung hat wieder Charlotte Hepp.