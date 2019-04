von Andrea Fritz

Die katholische Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) gibt es seit 105 Jahren. Bei der Gründung der Gemeinschaft 1849 nannten Frauen sie "Mütterverein". Deutschlandweit hat die kfd heute rund 450 000 Mitglieder. Eine der 4000 Gemeinschaften ist die Frauengemeinschaft Immenstaad. Sie hat 76 Mitglieder. Treffen finden in zwei Gruppen dienstags und donnerstags statt. „Seitdem ich hier Pfarrer bin, komme ich aus dem Staunen nicht heraus, dass es eine Frauengemeinschaft gibt, die sich wöchentlich trifft“, sagte Pfarrer Matthias Schneider bei der Generalversammlung am Dienstagnachmittag. Und manche der Frauen sind obendrein schon ganz schön lange ein Teil der Gemeinschaft.

Seit Jahrzehnten sehr aktiv

So zum Beispiel Anselma Berger. Sie wurde schon von ihrer Mutter in der katholischen Frauengemeinschaft Immenstaad angemeldet und ist inzwischen seit 50 Jahren Mitglied. Auf ihre Blumenspenden, besonders zum Erntedank sei Verlass, hieß es bei der Versammlung. Seit 40 Jahren sehr aktiv dabei ist Karin Hornung. Sie war lange Zeit Schriftführerin, Beisitzerin sowie Kassenprüferin – und unterstützt den Vorstand noch heute. Sehr aktiv ist sie in der Dienstagsgruppe und die Frauenfasnet bereichert sie mit lustigen Sketchen. "Da sind wir froh, wenn wir solche Aktivposten haben, das ist eine ganz tolle Sache", sagt die Vorsitzende Ilona Kesenheimer.

Immenstaad Katholische Frauengemeinschaft ehrt Mitglieder Das könnte Sie auch interessieren

Ebenfalls seit 40 Jahren dabei ist Margret Burkhard. Sie war selbst überrascht, dass es schon so viele Jahre sind. Weil ihr Mann Pflege brauchte, konnte sie in der vergangenen Zeit nur wenige Treffen besuchen. Nach seinem Tod fand sie Trost und Freude in der Gruppe. „Es ist einfach schön hier“, sagt sie. 25 Jahre dabei ist Sofie Kiermasch. Sie ist ein sehr aktives Mitglied der Donnerstagsgruppe und immer zur Stelle, wenn eingedeckt werden muss, Kaffee gebraucht wird oder etwas organisiert werden soll. Auch Carmen Lehle feierte am Dienstag 25-jährige Mitgliedschaft. Seit drei Jahren bildet sie außerdem im Vorstand der Frauengemeinschaft Immenstaad die Doppelspitze mit Ilona Kesenheimer.