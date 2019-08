Immenstaad vor 25 Minuten

Junge Männer zünden mitten in der Nacht Böller in Immenstaad

Zwei Männer, 18 und 20 Jahre alt, haben in der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr in der Hauptstraße in Immenstaad Böller angezündet und sind in der Folge zwei Anwohnern aneinandergeraten.