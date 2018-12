Die Räume für den Immenstaader Jugendtreff sind frisch gestrichen und bereit, bezogen zu werden. Aber noch kann der Jugendtreff nicht öffnen, denn die Gemeinde sucht noch nach Betreuern. 95 Jugendliche hatten an der Umfrage teilgenommen, die Hauptamtsleiter Michael Haase online gestellt hatte, um ihren Bedarf und ihre Wünsche zu erfassen. Darunter waren fast genauso viele Mädchen wie Jungen, informierte Haase. Von allen Teilnehmern seien 79 aus der Altersgruppe zwischen 11 und 17 Jahren gewesen, der Zielgruppe für den Jugendtreff. 85 Teilnehmer gaben laut Haase an, Interesse an einem Jugendtreff zu haben. Mit Abstand am häufigsten wünschten sich die Jugendlichen, dass der Jugendtreff am Freitag öffnet. Auch der Mittwoch sei sehr beliebt gewesen. Aber auch für die anderen Wochentage habe bei mehr als 30 Jugendlichen Interesse bestanden. Die meisten wünschten sich eine Öffnungszeit zwischen 16 und 20 Uhr.

Jugendliche sollen bei der Einrichtung mitentscheiden

Die Gemeinde möchte den Wünschen gerne entsprechen und den Jugendtreff mittwochs und freitags öffnen – und das so bald wie möglich. Die vorhandenen Räume wurden vor Jahren schon einmal als Jugendtreff genutzt und bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für die Immenstaader Jugend. Über die Einrichtung der Räume sollen die Jugendlichen mitreden dürfen, sagte Hauptamtsleiter Michael Haase bei einem Rundgang. Im größten Raum könne man – wenn es die Jugendlichen möchten – den derzeit eingelagerten Billardtisch wieder aufstellen, der schon einmal an dieser Stelle stand. Im gleichen Raum sei auch noch Platz für eine gemütliche Sitzecke. Ein kleinerer Raum war früher das Büro des Betreuers. Das könne auch wieder so werden, sagte Haase. Außerdem sei es dort möglich, individuelle Beratungsgespräche anzubieten. Ein dritter Raum ermögliche gezielte Gruppenangebote. In der komplett ausgestatteten Küche steht ein Tisch mit Eckbank. Gemeinsamem Kochen und Essen steht also auch nichts im Wege.

Zu wenige Bewerbungen auf Betreuerstellen

Warum der Jugendtreff noch nicht öffnen kann, erklärte Haase mit der bislang recht überschaubaren Resonanz auf die Stellenausschreibung, mit der die Gemeinde nach Betreuern sucht. Am liebsten wären der Gemeinde Bewerber, die bereits Erfahrung in der Jugendarbeit haben, zum Beispiel in Vereinen. Sobald Betreuer gefunden seien, soll das ursprünglich schon für November geplante Gespräch zwischen Jugendlichen, Betreuern und Gemeindeverwaltung stattfinden. Dabei soll es unter anderem um die Einrichtung für den Jugendtreff gehen. Vor dem Jahreswechsel werde das aber vermutlich nicht mehr klappen.