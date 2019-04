Edeltraud Näher führt seit 33 Jahren sehr erfolgreich ihr Bekleidungsfachgeschäft „heinz“ in der Bachstraße. Das ist für sie in diesem Jahr nicht die einzige Schnapszahl, die es zu feiern gilt: Hinzu kommt ihr 66. Geburtstag, und dann gibt es auch noch die Zahl 11: So viele Jahre gehört Mitarbeiterin Annemarie Weipert schon zu „heinz“. Als Studentin des Faches „Textilmanagement“ an der DHBW ist sie zu „heinz“ gekommen, um dort den praktischen Teil ihrer Ausbildung zu absolvieren. Es hat ihr so gut gefallen, dass sie nach erfolgreichem Studienabschluss sehr gerne geblieben ist.

Weipert berät ihre Kunden genau wie Näher mit anhaltender Leidenschaft und Freude. Das gehöre schon immer zum Erfolgsrezept ihres Geschäftes, erklärt Edeltraud Näher: „Wir legen sehr viel Wert auf kompetente Beratung und Service und verstehen uns als Dienstleister.“ Woran es außerdem liegt, dass viele Kunden längst zu Stammkunden geworden sind und manche sogar aus ganz Süddeutschland gezielt in ihren Laden kommen? Die Pflege persönlicher Kontakte und die Verwurzelung in Immenstaad seien ein wichtiger Grund, das stimmige Konzept gehöre auf jeden Fall ebenfalls dazu. „Mir ist wichtig, über alle Marken hinweg eine Linie zu haben“, fügt Näher hinzu. So lasse sich alles gut miteinander kombinieren. Beim Einkauf achte sie außerdem auf hochwertige Materialien, beste Verarbeitung und eine besonders gute Passform.

Und noch etwas ist Näher wichtig: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen“, sagt sie. Massenprodukte, die man überall bekommen kann, findet man bei „heinz“ nicht. Zu den Stammmarken, die bis heute im Sortiment sind, gehören Closed, Brax und Lacoste. Im Lauf der Jahre kamen weitere, etwa Repeat und Esisto hinzu. Näher und Weipert stellen für ihre männlichen und weiblichen Kunden auch gerne eine Auswahl zum zuhause Anprobieren zusammen. Besonders Kunden mit wenig Zeit wissen diesen Service zu schätzen.

Im vergangenen Jahr ist Nähers Sohn Daniel Forlin mit in die Geschäftsführung eingestiegen. „Ich mache mit Leidenschaft weiter“, sagt Edeltraud Näher, „aber ich freue mich auch sehr, dass er Freude daran hat und die Nachfolge gesichert ist“. Daniel Forlin konzentriert sich derzeit vor allem auf das wenige Häuser entfernt vom „heinz“ und ebenfalls in der Bachstraße zu findende zweite Geschäft „Lakritz“ mit der Hauptmarke Esprit.

Wie lässt sich das Erfolgsrezept von „heinz“ und „Lakritz“ in wenigen Worten zusammenfassen? Am besten so, wie es Edeltraud Näher selbst erklärt: „Wir lieben unsere Ware, unsere Kunden und unsere badische Heimat.“