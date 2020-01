von Lena Reiner

Mit einem Kanon begann das Konzert am Nachmittag des Neujahrstages. „Abendstille überall“ hatten „JamDoo“ zum Abschluss eines anderen Konzerts gesungen, diesmal bildete das Stück den Auftakt des Programms. Das Publikum sang von Beginn an mit, das kleine Gotteshaus war erfüllt vom gemeinsamen Stimmenklang.

Veranstaltungen noch bis zum 6. Januar

„Es ist wunderschön, das neue Jahr in der Kapelle so zu beginnen“, befand Hesse, die nicht nur als Sängerin auftrat, sondern auch durch das Programm führte. Der Auftritt in der Kapelle St. Oswald und Otmar war Teil der Veranstaltungsreihe Frenkenbacher Weihnacht, die noch bis zum Dreikönigstag geht.

Mit „Schwerelos“ folgte als nächstes ein eigenes Werk, darauf ein Liebeslied, das ursprünglich Robert Smith, Sänger der Band The Cure, für seine Verlobte gesungen hatte. „Leichtigkeit und die Liebe stecken in diesem Neujahrswunsch“, leitete die Sängerin über und griff dann zur Untermalung ihres Gesangs zur Shrutibox, einem indischen Instrument. Die gleichmäßigen Klänge bildeten die Basis für ihren Gesang, der sich federleicht zum Text von „Schwerelos“ in die Höhe bewegte.

Besinnliche Stimmung bei Kerzenlicht

Mit „Ich hab‘ ein zärtliches Gefühl für den, der sich zu träumen traut“ erklang wenig später wieder ein deutscher Text. Hesses Stimme wirkte zugleich behutsam und tragend in der von Kerzen erleuchteten Kapelle. Mit den Zeilen von Hermann van Veen besang sie Akzeptanz und Mitgefühl, weitere Neujahrswünsche, die sie für das Publikum zuvor geäußert hatte. Wolf-Dieter Beck begleitete ihren Gesang – ebenso einfühlsam – auf der Gitarre. Die Anwesenden lauschten gebannt. Weil die Sitzplätze in der Kapelle nicht ausreichten, verfolgten einige Gäste das Konzert im Stehen.

Handgemachte, ruhige Musik kommt bei Besuchern gut an

Mit dem Auftritt der beiden und ihrer handgemachten, ruhigen Musik wurde es auch am Neujahrstag noch einmal richtig besinnlich. Die Neujahrswünsche, die Hesse zwischendurch ausformulierte, rundeten das stimmungsvolle musikalische Programm ab und sorgten für die nötige Wärme von innen an einem kalten Wintertag.