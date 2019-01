Urlauber und Zweitwohnungsinhaber müssen in Immenstaad bald tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat mehrheitlich für eine Neufassung der Kurtaxesatzung zum 1. April gestimmt. Bisher betrug die Abgabe 1,30 Euro pro Person und Aufenthaltstag. Dass die Kurtaxe erhöht werden würde, stand fest, seit sich der Rat für die Einführung der Echt-Bodensee-Card (EBC) entschieden hatte. Damit muss die Gemeinde ab April pro Gast und Übernachtung einen Euro an die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT), welche die Gästekarte betreibt, bezahlen. Finanziert wird das zu einem Großteil über Kurtaxe-Einnahmen. Die EBC ermöglicht unter anderem freie Fahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr.

Die einzige Gegenstimme kam von Margot Rauber (CDU). "Wir hatten bis jetzt eine sehr moderate Kurtaxe", sagte sie. Der neuen Satzung stimme sie jedoch aus zwei Gründen nicht zu: Die Erhöhung der Kurtaxe erfolge nur für jenen Teil der Gäste, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. "Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass eine Kurtaxe eine zweckgebundene Abgabe ist, die für die Tourismus-Infrastruktur vor Ort eingesetzt werden soll", sagte Rauber außerdem. Das sei ihrer Meinung nach mit dieser Erhöhung eigentlich nicht gegeben.

Froh darüber, "dass nun ein Satz feststeht", äußerte sich Martin Gomeringer (Grüne). Die Buchungen laufen ihm zufolge auf Hochtouren und die Gäste wollen wissen, was sie an Kurtaxe zahlen müssen.