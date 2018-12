von autorenzeile

Weihnachten steht vor der Tür und ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Schadow Augenoptik & Hörakustik wurde zu „Matt optik & akustik“. Der Name hat sich geändert, aber die hohe Qualität sei geblieben, teilt das Unternehmen mit. Daher könne man hier von einer geglückten Nachfolge sprechen, auch weil dabei sowohl das Team als auch die Kunden ein gutes Gefühl haben. Zum Beispiel, weil Reklamationen und Nachbetreuung gewährleistet sind. Darauf können sich Schadow-Kunden auch bei „Matt“ verlassen. „Weil du einzigartig bist“ Seit über 60 Jahren schreibt „Matt“ erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Mit Engagement und Know-how führen Birgit und Michael Matt das Familienunternehmen mit zahlreichen Niederlassungen in Deutschland heute in der zweiten Generation. Unter dem Motto „weil du einzigartig bist“ hat das Paar die Zufriedenheit seiner Kunden zum Top-Kriterium seiner Geschäftsführung erklärt. Mehrere Male ist es dafür ausgezeichnet worden. In der Kategorie Einzelhandel Gesundheit wurde „Matt“ vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) zum zweiten Mal in Folge mit dem Deutschen Service-Preis prämiert. Was Servicequalität bei „Matt“ konkret bedeutet? ­Kundinnen und Kunden erhalten bei „Matt“ ausschließlich Markengläser der führenden Hersteller Zeiss und Hoya. Bei Fassungen legt „Matt“ höchsten Wert auf Markenvielfalt und ein stets aktuelles Sortiment. In der Hörakustik setzt das Unternehmen auf digital unterstützte Diagnose- und Anpassungstechnik und bietet Hörsysteme mit hohem Tragekomfort und optimaler Leistung, jeweils angepasst an die individuelle Situation jedes einzelnen Kunden. Für seine 85 Niederlassungen handelt „Matt optik & akustik“ mit Herstellern attraktive Konditionen aus. Auch davon werden Kundinnen und Kunden in Immenstaad profitieren. Matt übernimmt das Team Zwar haben sich die Besitzverhältnisse und der Name des Optiker- und Akustiker-Betriebs in der Immenstaader Bachstraße verändert, dennoch begegnen Kundinnen und Kunden den gleichen Gesichtern. „Matt“ übernimmt mit dem hervorragend ausgestatteten und geführten Betrieb das komplette Schadow-Team. Sabine und Manfred Schadow freuen sich auf die neue Ära in der Bachstraße und wünschen den Kunden für die Weihnachtszeit ausreichend Stille für den Blick nach innen und vorne, um Vergangenes Revue passieren zu lassen und Kraft für das neue Jahr zu sammeln.

Der Immenstaader Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr im Freien statt und außerdem auf einem besonders stimmungsvollen Platz: Auf dem beleuchteten Rathausplatz werden die Buden rund um den großen Weihnachtsbaum aufgebaut. Geöffnet ist am Samstag, 15. Dezember, von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 16. Dezember, von 15 bis 19 Uhr. Im breit gefächerten Angebot mit viel Selbst- und Handgemachtem ist Dekoratives fürs eigene Heim genauso zu finden wie manch schöne Geschenkidee für die Lieben. Im Bürgersaal werden Kaffee und Kuchen angeboten. 200 Säckchen gepackt Inzwischen ist es bereits zu einer schönen Tradition geworden, dass der Handels- und Gewerbeverein zum Weihnachtsmarkt den Nikolaus einlädt, damit er dort die Kinder beschenken kann. „Die Betriebe bedanken sich über das Beschenken der Kinder bei ihren Kunden“, erklärt der HGV-Vorsitzende Bernd Hummernbrum. Am Samstag gegen 16.30 Uhr wird der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht mit der Kutsche vorfahren. Mehr als 200 Geschenksäckchen haben die fleißigen Helfer vom HGV zuvor mit allerhand Leckereien gefüllt und für den Nikolaus bereit gestellt. Der Nikolaus freut sich wie immer sehr, wenn Kinder ihm ein Gedicht vortragen oder ein Lied für ihn singen, bevor er die Geschenke an sie verteilt. Neuer Kooperationspartner Die Säckchen unterscheiden sich in diesem Jahr von denen aus den Vorjahren, berichtet Bernd Hummernbrum. Das hänge auch mit der neuen Kooperation mit dem Weltladen bei dieser Aktion zusammen. So habe der Weltladen für die Aktion schöne Geschenktüten aus Papier besorgt, damit es weniger Plastikabfälle gibt. Neben einem der beliebten und leckeren Weckmänner aus Hefeteig, die wie immer aus der Bäckerei Heger kommen, sind in der Tüte erstmals auch Leckereien aus fairem Handel zu finden, die ebenfalls der Weltladen beschafft hat. Wie jedes Jahr verwöhnt der HGV die Kinder auch mit Wienerle und Kinderpunsch. Beides gibt es am Samstag am Stand des HGV auf dem Weihnachtsmarkt. Sonntags nutzt der Weltladen diesen Stand und hat dort viele schöne und fair gehandelte Geschenkideen im Angebot.

