Bei „Matt optik & akustik“ in Immenstaad ist eine Brille mehr als eine Sehhilfe. Sie ist ein Modestatement, das durch den Tag begleitet. „Dabei setzen wir nicht nur bei den ausgewählten Brillenmarken und –gläsern auf Qualität, sondern selbstverständlich auch bei der Beratung“, sagt Augenoptikermeister Stefan Klotz. Zusammen mit seinem fünfköpfigen Team, darunter eine Hörgeräteakustikerin, bietet er jedem Kunden individuelle Betreuung. „Nicht umsonst lautet die bewährte Devise von Matt, dass jeder Kunde einzigartig ist“, so Klotz.

Groß geschrieben wird die Servicequalität. Die Kunden erhalten in dem Geschäft ganz in der Nähe des Immenstaader Landungsstegs ausschließlich Markengläser führender Hersteller. Bei den Fassungen profitiert der Matt-Kunde von der großen Auswahl, die das Unternehmen mit seinen rund 85 Filialen in ganz Deutschland bietet. Das stets aktuelle Sortiment reicht ganz nach Geschmack von zurückhaltend bis zum klaren Statement. Ob runde Brillen, Doppelsteg-Brillen, Vintage-Brillen, Brillengestelle mit kreativen Formen oder ganz klassisch – die Optiker in Immenstaad finden mit dem Kunden gemeinsam die passende Brille, die zu ihm passt.

Dabei nehmen sich die Optiker im Vorfeld Zeit für die Bestimmung des individuellen Sehprofils und stehen häufig in engem Kontakt mit dem Augenarzt oder der Sehklinik. Selbstverständlich bietet „Matt optik & akustik“ auch Kontaktlinsen samt dem damit verbundenen Service an. „Wir führen Einstärken- und Mehrstärkenkontaktlinsen, weiche Monats- oder Tageslinsen sowie formstabile Linsen“, beschreibt Klotz das Sortiment. Darüber hinaus kann der Kunde aus einer großen Vielfalt an Sonnenbrillen mit und ohne Sehstärke wählen.

Sowohl im Bereich Optik als auch bei den Hörgeräten steht bei „Matt optik & akustik“ für alle Messungen modernste Technik zur Verfügung. In der Hörakustik setzt das Unternehmen auf digital unterstützte, differenzierte Diagnose- und Anpassungstechnik und bietet Hörsysteme mit hohem Tragekomfort und optimaler Leistung. Dabei reicht das Spektrum von der Im-Ohr-Variante über das Hinter-dem-Ohr-Hörgerät bis zum Receiver-In-Canal-Hörgerät. Je früher ein Hörverlust erkannt wird, desto schneller kann er behandelt werden. Also warum nicht die Möglichkeit eines kostenlosen Hörtests nutzen? „Wichtig ist, dass wir uns auch in diesem Bereich viel Zeit für jeden einzelnen Kunden nehmen“, betont Klotz.

Bis zu zehn Jahre Garantie gibt es auf Brillengläser. Sowohl im Bereich der Hörgeräte als auch in der Optik bietet „Matt optik & akustik“ außerdem auf Wunsch ein Sorglos-Paket, das den Kunden weiteren Service in Verbindung mit finanziellen Vorteilen bringt. Durch die spezielle Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in den Matt-Kompetenzzentren sind sie in der Lage, auch in komplexen Situationen umfassend und kompetent zu beraten.

Kontakt:

Optiker und Hörakustiker,

Bachstraße 8a, 88090

Immenstaad am Bodensee,

Telefon 07545/2797,

E-Mail immenstaad@matt.de

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr.

http://www.matt.de