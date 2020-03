Muskelspannung, Atmung, Herzschlag, Blutdruck, Körpertemperatur, Hormone, Stoffwechsel: All das ist von der Qualität unseres Schlafs abhängig. „Wir verbringen etwa ein Drittel unserer Lebenszeit im Bett. Schlafen wir unruhig und angespannt, dann hat dies direkte Auswirkung auf unser Wohlbefinden und langfristig auch auf unsere Gesundheit“, erklärt Heinz Plocher aus Immenstaad.

Mit der Kraft der Zirbe

„Wer eine individuelle Schlafberatung möchte, kann gerne telefonisch einen Termin mit uns vereinbaren“, bietet Heinz Plocher an. Mit seiner Schreinerei ist er Qualitätspartner der Firma Relax aus Österreich und hat sehr gute Erfahrungen mit dem Schlafsystem Relax 2000 aus Zirbenholz gemacht. Die Zirbe wird auch als „Königin der Alpen“ bezeichnet. Unter extremen Klimaverhältnissen wächst sie auf 1500 bis 2000 Metern Höhe, übersteht Frost bis minus 50 Grad und wird dabei bis zu 1000 Jahre alt. „Die Zirbe wächst sehr langsam und das Holz enthält mehr Harze und ätherische Öle. Das wirkt harmonisierend auf unseren Körper“, erläutert Heinz Plocher. Nachweislich führe ein Bett aus Zirbenholz zu einem verbesserten Tiefschlaf.

Das Herzstück des Bettsystems Relax 2000 sind Massivholzteller, die auf dreidimensional beweglichen Spezialfederkörpern gelagert sind. Sie passen sich jeder Körperbewegung an. „Das punktelastische System sorgt in Kombination mit einer Naturlatexmatratze für ein gutes Einsinken im Hüft- und Schulterbereich“, sagt Heinz Plocher, der seit zwölf Jahren Erfahrung mit Relax 2000 hat und kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema gesunder Schlaf ist. Ob Seiten-, Rücken- oder Bauchschläfer – in der großen Ausstellung „Wohnkultur erleben“ bietet er die Gelegenheit, die fein aufeinander abgestimmten Bettsysteme der Firma Relax einmal selbst auszuprobieren.

Wertvolle Tipps

Dabei steht Heinz Plocher als zertifizierter Schlafberater und Relax- Qualitätspartner nicht nur mit wertvollen Tipps zur Seite, sondern berät seine Kunden auch gern individuell. Dank regelmäßiger Fortbildungen und Schulungen ist die Schreinerei Plocher stets „up to date“, wenn es um neue Wege in den gesunden Schlaf geht. „Aber überzeugen Sie sich einfach selbst und sagen Sie Rückenschmerzen, Einschlafproblemen und Verspannungen endlich Good bye“, so der Firmeninhaber.

In Immenstaad ist die Schreinerei Plocher seit 22 Jahren mit allen klassischen Schreinerarbeiten tätig. Dabei sind Einbauschränke mit und ohne Schiebetüren, Küchen und Tische mit Naturholzplatten Schwerpunkte. Für gesundes Sitzen führt Heinz Plocher Stühle der Firma Moizi. Zum Sortiment der Ausstellung gehören außerdem Artikel aus Zirbenholz wie Brotkästen, Vesperbrettchen, formschöne Wasserkaraffen mit einer Zirbenholzkugel als Verschluss und Zirbenöl.

Aktionstage