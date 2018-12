In Schaufenstern oder Geschäftsräumen in Immenstaad werden die Kalendertürchen im Advent ausgestellt. Die Kinder wurden in mehr als 30 Fällen freundlich empfangen und nahmen Spenden für Straßenkinder in Bolivien entgegen. Aber es gab auch eine Ausnahme.

Tradition reicht mehr als zehn Jahre zurück

Die Tradition der Adventskalenderaktion reicht mehr als zehn Jahre zurück. Die Schüler der vierten Klassen unterstützen damit das Hilfswerk Arco Iris, das Pfarrer Josef Neuenhofer 1993 in La Paz in Bolivien gegründet hat, um Straßenkindern zu helfen.

Im Team wird eine Doppelkarte gestaltet

Dieses Jahr widmen sich die Kalendertürchen Weihnachtsbräuchen aus aller Welt. Immer zwei Kinder haben als Team eine Doppelkarte im A4-Format gestaltet. Geschlossen zeigt das Türchen die Nummer der Kalendertür, wird die Karte geöffnet, kann man auf der einen Seite in Schönschrift Interessantes über die Weihnachtstraditionen in einem Land lesen und auf der anderen Seite ein farbenfrohes dazu passendes Bild betrachten.

Dass dieses Jahr Pfarrer Neuenhofer in Immenstaad zu Besuch war und von den Zuständen in La Paz und seiner Arbeit erzählt hat, war für die Kinder eine zusätzliche Motivation, sich mit den Kalenderblättern besonders viel Mühe zu geben: „Jetzt wissen wir, dass es sich wirklich lohnt, diese Karten zu machen“, sagte eine Viertklässlerin. „Wir können vielen Kindern mit den Spenden helfen.“ Entsprechend freudig machten sich die Kinder auch auf dem Weg, um ihre Karten auszuliefern.

30 Geschäfte und Betriebe beteiligen sich

„Es beteiligen sich mehr als 30 Geschäfte und Betriebe. Wir rufen alle an und fragen, ob sie mitmachen wollen“, erklärt Cosima Adam, Klassenlehrerin einer der beteiligten Klassen. Trotzdem kam die Lehrerin mit zwei enttäuschten Kindern und ohne Spende aus einem Geschäft. „Sie wollten uns das Türchen nicht abnehmen“ erklärte die Lehrerin den Kindern, die draußen warteten.

Das sagt die Ladeninhaberin

Die Ladeninhaberin, die namentlich nicht genannt werden will, erklärte auf Anfrage, dass sie bei der Anfrage der Schule gesagt habe, dass sie mitmache, jedoch unter der Voraussetzung, dass sie das Türchen eines bestimmten Kindes bekomme, zu dem sie eine persönliche Beziehung habe. Sie habe außerdem gesagt, dass sie keines nehmen werde, wenn das nicht möglich sei. Wörtlich fügte sie hinzu: “Wenn ich spende, dann will ich mir das Bild aussuchen können. Vor drei Jahren hat das auch geklappt.”

Enttäuschung der Kinder ist groß

Bei der Anfrage hätten die Geschäftsinhaber erklärt, bei der Aktion nur mitzumachen, wenn sie das Kalenderblatt eines bestimmten Kindes bekommen, berichtete die Lehrerin auf Nachfrage. Als die Schule dies ablehnte, hätten sie jedoch eingelenkt. Das Türchen wurde von zwei anderen Kindern gestaltet und zufällig vergeben. Viele positive Erlebnisse im weiteren Verlauf ihrer Runde konnten die Enttäuschung aller Kinder über die Zurückweisung nur bedingt ausgleichen.