Mit mehreren Maßnahmen will die Gemeinde in Zukunft Hochwasserschäden vorbeugen, wie sie nach Starkregen im Juni 2015 an der B 31 und entlang der Meersburgerstraße sowie in den Sommermonaten 2016 und 2017 in der Bachstraße in Immenstaad entstanden sind.

Bach trat über die Ufer

Rückblick: 2015 hatte der viele Regen den Kogenbach anschwellen lassen. Der Bach trat in der Nähe der Seelbachstraße in Kippenhausen über die Ufer, überschwemmte Obstanlagen und lief teilweise in den Seelbach über. Das im Kogenbach verbleibende Wasser reichte, um das Regenüberlaufbeckens nördlich der B 31 über dessen Kapazitätsgrenze zu bringen. Teile der B 31, die Tankstelle und Teile der Meersburgerstraße standen teils oberschenkelhoch unter Wasser.

Dass der Abfluss aus dem Retentionsbecken nur eingeschränkt funktionierte, verstärkte das Problem: Von dort fließt der Kogenbach in einem Rohr unter der Bundesstraße hindurch und unter der Meersburger- und Bachstraße weiter in Richtung See. Wie Ortsbaumeister Ulrich Kohler erläuterte, konnte der Kanal wegen Verkrustungen nur noch etwa 50 Prozent der sonst möglichen Wassermenge ableiten.

Wasser konnte nicht schnell genug ablaufen

Der betroffene Teil des Kanals wurde 2017 im Zug der Sanierung der Meersburgerstraße erneuert. Unterhalb des Landestegs mündet der kanalisierte Kobenbach in den See. Bei den Starkregenereignissen 2016 und 2017 konnte das Wasser dort nicht schnell genug ablaufen und staute sich im Rohr zurück. Mehrere Keller an der Bachstraße standen anschließend unter Wasser.

Auf Basis des vom Büro Reckmann aus Owingen erarbeiteten Gutachtens plant die Gemeinde 2019 drei Maßnahmen, damit Starkregen in Zukunft keine oder zumindest weniger Schäden anrichten kann: Im Bereich der Seelbachstraße soll das Retentionsvolumen in den Obstanlagen durch einen Damm vergrößert werden. Dieser soll 30 bis 40 Zentimeter hoch, etwa 50 Meter lang werden und 15 000 Euro kosten. Außerdem soll für 60 000 Euro der Schacht am Regenüberlaufbecken umgebaut und der Ablauf mit einem schwimmergesteuerten Schieber optimiert werden.

Im Bereich des Landestegs soll ein zusätzlicher Notauslauf vom Kanal abzweigen und die Ablaufeigenschaften verbessern. Die Kosten hierfür werden auf 25 000 Euro geschätzt. Inklusive Nebenkosten soll alles zusammen 150 000 Euro kosten. Ob ein Zuschuss beantragt werden kann, sei abhängig vom Schadenspotenzial, erklärte Kohler. Allein im Juni 2015 seien Schäden in Höhe von mehr als 250 000 Euro entstanden.

