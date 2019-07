Ist es, was es scheint, oder will es etwas sein, was es gar nicht ist? Schwergewichtig, wie rostiges Eisenblech wirken die drei übereinander gehängten Quadrate. Aus der geometrischen Trilogie lösen sich die inneren Teile, bleiben zunächst hängen, schieben sich dann seitlich heraus, als müssten sie der formalen Strenge entkommen. Die Wandreliefs leben von Kontrasten. Von Licht und Schatten, der die monochromen Bilder plastisch werden lässt.

Die Wandbilder kommen ohne Farbe aus. Kontraste entstehen durch Licht und Schatten. | Bild: Anette Bengelsdorf

„Schein und Sein“

Er sei kein Maler, sagt Axel F. Otterbach, wolle keinesfalls malerisch wirken. Aber der Bildhauer irritiert, wirft die Frage nach der Wirklichkeit auf, zwingt den Betrachter, das Augenscheinliche zu hinterfragen. „Schein und Sein“ ist denn auch seine Ausstellung in der Orangerie, dem Verkaufsraum von Draenert in Immenstaad, überschrieben. Die 30 Meter lange und acht Meter hohe, geschwungene Betonwand der Möbelmanufaktur bietet das ideale Gegengewicht zu seinen „Raumschichten“. Aus leichten Schichtholzplatten hat sie der Künstler gebaut, um sie danach mit oxydierten Eisenfeilspänen zu beschichten. Nichts ist also wie es zunächst scheint.

Otterbachs Raumschichten täuschen metallische Schwere vor. | Bild: Anette Bengelsdorf

Marmor, der optisch leicht wirkt

2005, erzählt der Bildhauer aus Bad Waldsee, seien die ersten dieser Wandbilder entstanden und die Irritation, die sie auslösen, habe sich ohne böse Hintergedanken entwickelt. So wie er dem leichten Werkstoff ein schweres Aussehen verleiht, hatte er bereits in den 1990er Jahren damit begonnen, die schweren Werkstoffe Stein und Marmor optisch leicht wirken zu lassen. Nach dem Vorbild italienischer Handwerker, die im Mittelalter aus hauchdünn geschliffenem Carrara-Marmor Fensterscheiben fertigten, verlieh Otterbach seinen Marmorskulpturen stellenweise luftige Transparenz.

Immenstaad Es begann mit einem Couchtisch: Die Erfolgsgeschichte der Draenert-Manufaktur in Immenstaad Das könnte Sie auch interessieren

Seine „Schichtsteine“ täuschen anders: Wie nachträglich zusammengesetzte Scheiben wirkt eine Skulptur aus Trientiner Marmor, die zwischen den Designermöbeln, die Draenert für den weltweiten Markt produziert, so selbstverständlich wirkt als würde sie dazugehören. „Da es sich bei dem Ausstellungsraum um ein Möbelhaus handelt, ist uns wichtig, die Arbeiten im Wohnraum zu präsentieren“, sagt dazu Anette Pfeifer, Mitarbeiterin der Steinmöbelmanufaktur.

Bildhauer Axel F. Otterbach zeigt Schichtstein-Skulpturen in der Draenert-Orangerie. | Bild: Anette Bengelsdorf

Aus vielen Schichten entsteht Neues

In Wirklichkeit hat Otterbach die leicht aus der Mitte kippende Skulptur mit Hammer, Meißel und Diamant-Flex aus einem Block gehauen und die schmalen Schlitze zwischen den Schichten gestatten dem Betrachter, abhängig von dessen Blickwinkel, unterschiedliche Durchblicke. Die Schichtung stehe auch für die unterschiedlichen Schichten unserer Gesellschaft, erklärt Otterbach. „Die Skulptur zeigt, dass man aus verschiedenen Schichten etwas Neues gestalten kann, ohne sie gegeneinander abzugrenzen.“

Freiluftausstellung Mit dem Bildhauer Robert Schad „Von Ort zu Ort“ durch Oberschwaben Das könnte Sie auch interessieren

Brexit als Inspiration für Brücken-Skulptur

Ein Gedanke, den er mit einem kleinen Bogen aus 18 Schichten weiterführt. Wie bei einer Brücke stützen sich die einzelnen Elemente zu einem gesamten, tragfähigen Objekt. Die ausgestellte Skulptur ist ein Bronzeabguss einer seiner Schichtstein-Arbeiten und fand noch während des Aufbaus der Ausstellung einen Käufer. „Der Brexit brachte mich auf die Idee, diese Skulptur aus 28 Teilen zu bauen“, sagt Otterbach. Die Steine, jeweils typisch für einen der EU-Mitgliedsstaaten, würden mit Stahlstiften zu einer viereinhalb Meter langen Brücke verbunden. So würde eine Gemeinsamkeit entstehen, aus der kein Teil entnommen werden kann, ohne die Statik zu gefährden. Eine Objekt-Idee, die anders als ihr kleiner Vorläufer noch keinen Liebhaber gefunden hat.

Diese Brücke ist ein Bronzeabguss einer Schichtstein-Arbeit von Otterbach. | Bild: Anette Bengelsdorf

Vita und Werk des Künstlers

Axel F. Otterbach, 1948 in Isny geboren, machte eine Ausbildung zum Bildhauer in München und zum Restaurator in Ulm. 1979 ermöglichte ihm ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg einen Aufenthalt in Florenz und Carrara, wo er Kontakt mit dem Werkstoff Marmor bekam. Bald folgten erste Aufträge für große Skulpturen im öffentlichen Raum. 1990 schuf er für Friedrichshafen die Brunnenskulptur aus Carrara-Marmor auf dem Buchhornplatz, 1995 die Skulptur „Großer Lichtraum“ vor dem Landratsamt. Im Jahr 2000 gründete er die Bildhauer-Atelier-Schule in Bad-Waldsee, wo er seit 1986 auch die städtische Galerie leitet und betreut. Sein Atelier verlegte er 2018 in die Kunsthalle Ravensburg, wo er seit 2017 auch als Berater tätig ist.