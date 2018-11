Die Bäume tragen die schönsten Farben und das Laub raschelt unter den Laufschuhen, wenn am 11. November auf dem Trimm-Dich-Pfad der Herbstwaldlauf stattfindet. Die Leichtathletik-Abteilung des TuS hat für Sportler und Hobbysportler, für Einzelläufer, Duos und Mannschaften, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene passende Herausforderungen im Programm.

Vor allem für Hobbysportler und die jüngsten Läufer ist der Fitnesslauf gedacht, bei dem Einzelläufer fünf Kilometer, entsprechend zwei Runden auf dem Trimm-Pfad, absolvieren. Die Zehn-Kilometer-Strecke kann man als Einzelläufer, als Teamstaffel aus zwei Personen oder als Mannschaft angehen. Mannschaften bestehen aus fünf Männern oder drei Frauen. Jedes Mitglied der Mannschaft legt zehn Kilometer zurück, für die Wertung werden die Zeiten aller Mannschaftsmitglieder addiert. Team-Staffeln können die Strecke untereinander aufteilen. Ein Wechsel ist nach jeder Runde möglich.

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind beim Trailrun gefordert. Hier gilt es, in Zweier- oder Dreiergruppen Kontrollpunkte zu finden, die im Gelände versteckt sind. Eine Landkarte hilft dabei. Den Nachweis, dass alle Punkte gefunden wurden, erbringen die Läufer mit Stempeln, die an den Kontrollpunkten zu finden sind. Wer den kürzesten Weg findet, ist etwa 1400 Meter unterwegs. Kinder unter zehn Jahren werden dabei von Erwachsenen begleitet.

Informationen im Internet: www.tus-immenstaad.de

Herbstwaldlauf

Los geht es am 11. November um 13 Uhr mit dem Fitnesslauf über fünf Kilometer, der Trailrun startet um 13.20 Uhr und der Hauptlauf über zehn Kilometer um 14.15 Uhr. Meldungen sind bis 7. November per E-Mail an organisation-leichtathletik@gmx.de möglich. Dabei sollen Name, Geburtsdatum, Wohnort oder Verein und die gewählte Strecke angegeben werden. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Wettbewerbsbeginn möglich.