Dicht gedrängt standen die Menschen unter dem schützenden Zeltdach, plauderten, naschten Plätzchen und lauschten den immer wieder schönen Weihnachtsliedern, die eine Abordnung des Musikvereins spielte. In Feuerschalen brannten die Holzscheite und auf dem Grill brutzelten die Würstchen. Glühwein und Punsch gab es zum selber zapfen. „Der Weihnachtsumtrunk ist ein schönes Miteinander für Jung und Alt. Gerade für Leute, die weggezogen und nur zu Weihnachten nach Immenstaad kommen, ist er ein toller Treffpunkt“, sagte Narrenvater Wolfgang Haas. Noch in Zivil unters Volk gemischt hat sich an diesem Abend auch das frisch gekürte Prinzenpaar der Fasnetssaison: Prinz Jonas und Prinzessin Nathalie, jeweils die ersten.

Freunde der Hennenschlitter aus Münsterlingen von der Schweizer Seite des Bodensees waren kräftig am Rühren. In großen Kesseln waberte über dem Feuer Käsefondue für alle – ein Geschenk der Münsterlinger zum 160. Bestehen der Hennenschlitter. „Heute ist der perfekte Tag, um das Geschenk einzulösen“, sagte Haas. Eine Schürze um den Bauch gebunden und bewaffnet mit einem langen Spieß ging es los. Ein Stückchen Brot aufgespießt und hinein in die gelbe Käsemasse. Das Geheimrezept wollte Max Burkhardt nicht verraten. Ganz wichtig seien aber auf jeden Fall Kirschwasser und Knoblauch. „Und der wo es Brotbröckeli verliert, der muss zahla“, machte Burkhardt die wichtigste Käsefondue-Regel klar.

Rühren, rühren, rühren ist das Wichtigste beim Käsefondue: Max Burkhardt aus Münsterlingen gibt beim Weihnachtsumtrunk der Immenstaader Hennenschlitter sein Bestes. | Bild: Claudia Wörner

„Man trifft sich und freut sich an der Geselligkeit“

„Der Weihnachtsumtrunk ist einfach ein guter Jahresabschluss. Man trifft sich und freut sich an der Geselligkeit“, bringt Besucherin Veronika Endres die schöne Stimmung auf den Punkt. Jetzt kann Weihnachten kommen. Voller Vorfreude blicken die Hennenschlitter aber auch schon auf den 6. Januar, wenn um 12 Uhr auf dem Xaver-Schwörer-Platz die Fasnet eingeschnellt wird.