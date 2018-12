Die Einladung der Narreneltern Wolfgang und Cordula Haas zum vorweihnachtlichen Umtrunk vor dem Rathaus haben zahlreiche Hennenschlitter angenommen. „Es ist einfach ein schöner Jahresabschluss“, erklärte Wolfgang Haas. „Besonders schön ist, dass so kurz vor Weihnachten auch viele da sind, die unterm Jahr weg sind, zum Beispiel, weil sie studieren. So trifft man sich wieder."

Vom "Geheimtipp" zur großen Runde

Vor einigen Jahren hätten die Hennenschlitter einfach mal einen Tisch und zwei Glühweinbehälter beim Weihnachtsbaum vor dem Rathaus aufgestellt und sich zum Baumloben getroffen, erzählt der Narrenvater weiter. Im nächsten Jahr seien dann schon richtig viele Hennenschlitter, Freunde und Gönner gekommen – und spontan hätten sich auch einige Musikanten dazugesellt.

Verweilen bei Schnitzelwecken und Getränken

Dieses Jahr bauten die Hennenschlitter zwei Stände vor dem Rathaus auf. An einem wurden Schnitzel für Schnitzelwecken frittiert und jede Menge Waffeln gebacken, am anderen konnten sich die Besucher an Glühwein, Kinderpunsch und kalten Getränken bedienen. Auch große Schirme standen da. Eigentlich sollten sie vor dem Regen schützen, was aber nicht mehr nötig war, denn der hatte gerade aufgehört, als die ersten Gäste eintrudelten. “Kommet alle drunter, dann wird’s für alle wärmer“, lud Wolfgang Haas daher die Neuankömmlinge ein.

"Ihr Kinderlein kommet" für Prinzenpaar

Die Musiker verbreiteten mit Liedern wie „Leise rieselt der Schnee“ und "Tochter Zion" weihnachtliche Stimmung. Sie hatten auch für das Prinzenpaar Joana und Axel, die sich erstmals öffentlich die Ehre gaben, ein passendes Lied dabei. „Das ist speziell für euch“, kündigte Roland Haug augenzwinkernd an, bevor er mit den Musikern um Bernhard Jehle „Ihr Kinderlein kommet“ anstimmte.

Werbung für 170. Geburtstag des Vereins 2019

Der Narrenvater rief in einer kurzen Ansprache die Hennenschlitter auf: „Kummet alle und machet alle mit – ihr wisst ja: Wir haben ein Jubiläumsjahr." 170 Jahre Immenstaader Fasnet sollen 2019 ausgiebig gefeiert werden. Gleich nach den Weihnachtsferien, am Dreikönigstag, 6. Januar, schnellen die Kabartscher die Fasnet zum runden Geburtstag ein, sobald kurz nach 12 Uhr der letzte Glockenschlag der Turmuhr verklungen ist.