Der Andrang war groß bei der Kandidatenvorstellung der Freien Wähler Immenstaad (FWI). Auch weil sich die langjährigen Gemeinderäte Edwin Brügel, Kurt Reichle und Helga Bauer nicht mehr zur Wahl stellen, wollten sich viele Bürger ein Bild von möglichen Nachfolgern machen. Andreas Graf, Ruth Dickreiter und Hubert Langenstein, die anderen drei Mitglieder der derzeitigen FWI-Fraktion, treten wieder an.

Im März haben die FWI ihre Kandidaten aufgestellt: (hinten, von links) Bernd Hummernbrum, Jürgen Eberle, Axel Rosenberger, Lisa Müller, Heinolf Kielkopf, Ludwig Ragg, (vorn, von links) Ruth Dickreiter, Hubert Langenstein, Gudrun Homburger, Michael Leute, Gerald Schmidt, Wolfgang Saupp, Christian Dikreuter, Johannes Huber und Andreas Graf. | Bild: Gisela Keller

Vorsitzender Andreas Graf: „Das Freie-Wähler-Original ist Persönlichkeit statt Partei“

Andreas Graf, Vorsitzender des Ortsvereins, machte deutlich, dass die FWI parteifrei seien und nur auf kommunaler Ebene kandidieren. Von der Partei, die unter dem Namen Freie Wähler zur Europawahl antritt, distanziere man sich: „Der Ortsverein hat sich klar gegen diese Partei ausgesprochen. Das Freie-Wähler-Original ist Persönlichkeit statt Partei.“

Immenstaad Diese Gemeinderäte treten nicht wieder an Das könnte Sie auch interessieren

Kandidat Heinolf Kielkopf: Teilung der Gemeinde durch B 31-neu verhindern

Die Kandidaten stellten ihre Ideen zu den Kernthemen Umwelt und Verkehr, bürgerfreundlicher Ort sowie Bebauung und Infrastruktur vor. Heinolf Kielkopf, Kandidat für den Kreistag und Gemeinderat, nannte als wichtigstes Ziel, zu verhindern, dass die Gemeinde durch die B 31-neu geteilt werde. Zu den Anliegen im Bereich Verkehr gehört für die FWI auch eine bessere Anbindung Kippenhausens an den öffentlichen Nahverkehr.

Immenstaad 16 Kandidaten wollen Immenstaad mitgestalten: CDU-Liste für die Gemeinderatswahl ist gefüllt Das könnte Sie auch interessieren

Mehr kulturelles Angebot und professionelles Standortmarketing

Die Förderung von Carsharing und E-Mobilität, eine Photovoltaikanlage auf dem Bauhof und Blockheizkraftwerke für Neubaugebiete waren Wünsche im Bereich Umwelt. Die Aufenthaltsqualität öffentlicher Plätze verbessern, das kulturelle Angebot ausbauen, eine Immenstaad-App fürs Smartphone, freies WLAN und professionelles Standortmarketing nannten die Kandidaten als weitere Ideen.

Immenstaad Die Liste für die Wahl ist voll: Grüne Immenstaad nominieren 16 Kandidaten Das könnte Sie auch interessieren

Michael Leute sprach sich für einen städtebaulichen Rahmenplan für die Haupt- und Bachstraße aus und schlug vor, diesen auf die Seestraße auszuweiten. Auch Möglichkeiten zur Eindämmung von Zweitwohnungen wollen die FWI prüfen und sich für bezahlbaren Wohnraum sowie mehr familienfreundliche Angebote einsetzen.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort.