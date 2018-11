Die Zahl der Ehrenamtlichen, die im Bürgersaal des Rathauses am Tag des Ehrenamts ausgezeichnet wurden, war durchaus beachtlich: Zu 37 Vereinsmitgliedern oder Bürgern in der Kategorie „Ehrenamtliches Engagement“ kamen vier junge Frauen in der Kategorie „Jugend im Ehrenamt“ hinzu. Auch die Leistungen und Erfolge der geehrten Sportler aus unterschiedlichen Disziplinen sind aller Ehren wert.

Die Urkunde an eine Weltklasse-Sportlerin wie Chantal Laboureur zu überreichen, war Bürgermeister Johannes Henne eine ganz besonder Freude. | Bild: Gisela Keller

„Heute wird in außerordentlichem Maße ersichtlich, wie stark das gesellschaftliche Miteinander, das bürgerschaftliche Engagement und auch der persönliche Einsatz für Sport, Musik oder Kultur hier in der Gemeinde sind“, betonte Bürgermeister Johannes Henne. In Namen der Gemeinde wolle er sich dafür bedanken: „Danke dafür, dass Sie immer wieder Zeit investieren, um sich für andere Menschen einzusetzen, das kulturelle Leben in der Gemeinde mitzugestalten oder gemeinsam mit anderen ihr eigenes Talent und Können unter Beweis zu stellen und weiter zu entwickeln.“

Immenstaad Paket und Urkunde gabe es für die erfolgreichen Speed-Skaterinnen Lena Arens (links) und Sarah Scholl. | Bild: Gisela Keller

Gerade auf kommunaler Ebene zeige sich, welchen enormen Wert eine starke, ehrenamtlich geprägte Bürgergesellschaft habe. Bürgerschaftliches Engagement koste häufig viel Zeit, Aufwand und ideelen Optimismus. Das sei in einer Welt, in der individuelles Anspruchsdenken und Unverbindlichkeit immer deutlicher zum Vorschein kämen, keineswegs selbstverständlich. Deshalb seien Ehrenamtliche auch Hoffnungsträger, weil sie eine Vorbildfunktion für andere übernehmen.

Sehr erfolgreich als Einzelsegler sind Peter Ganzert und Ella Spannagel vom YCI. | Bild: Gisela Keller

Dass die an diesem Abend Geehrten nur beispielhaft für viele Weitere zu sehen sind, machte Henne mit einigen Beispielen deutlich: „Unsere Sportvereine leben von ihren Trainerinnen und Trainern, die Kinder und Jugendliche zu ihren Möglichkeiten führen und ihnen nicht selten auch in schwierigen Phasen Halt geben. Unsere Musik- und Kulturvereine bieten dank der ehrenamtlich engagierten Dirigenten, Übungsleiter und Gruppenführer eine enorme Bandbreite an Freizeitbeschäftigungen für die ganze Bevölkerung – von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter.“

Auch den Menschen, die sich fernab vom ideellen Zweck eines Vereins, etwa um Buchhaltung oder Organisation kümmern, zollte Henne großes Lob und Anerkennung: „Das ist nicht selten mit viel Arbeit verbunden.“ Zusammenfassend zitierte Henne Hermann Gmeiner, den Gründer der SOS-Kinderdörfer: „Alles Gute in der Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss.“

Mitglieder erfolgreicher Segelmannschaften des YCI freuten sich übers Immenstaad-Paket und die Ehrung. | Bild: Gisela Keller

Die Geehrten Sportlerehrung: Immenstaad-Paket für Chantal Laboureur (Beachvolleyball), Sarah Scholl, Lena Arens (beide Speedteam-Bodensee), Charles Sampson (Karate Team Bodensee), Christian Meyer, Melanie Meyer, Oliver Hund, Michael Hund, Jochen Kirchhoff, Peter Schneider, Juan Dikreiter, Daniel Altmeyer, Ulf Uecker, Achim Kirchmeyer, Wolfgang Hiß (alle Yachtclub Immenstaad, Mannschaften), Anica Rimmele, Bernd Rimmele, Axel Rimmele, Marc Müller, Peter Ganzert, Ella Spannagel (alle Yachtclub, Einzelsportler).

Gutschein für eine Reise nach Berlin für Simone Birkhofer , Helena Börgel, Maria Birkhofer, Melanie Plocher. Ehrenamtliches Engagement: Urkunde und Büchergutschein für Gabriele Holzmann, Fritz Siebenhaller (Katholische Pfarrgemeinde Kippenhausen), Charlotte Hepp (Kinderkleiderbazar-Team), Christophe Schneider (Lädinenverein), Jakob Kiefer, Hubert Hofmann, Herbert Loser, Erich Weber, Ilse Weber, Leo Karg, Pedro Wiggenhauser, Harald Bensch, Walter Schreiber, Herbert Rück, Walter Heberle, Franz Josef Hardt (alle Männergesangverein), Sonja Weißhaupt, Martina Harder, Artur Sauter, Heinz Vogel, Heinz Bauer (alle Musikverein Immenstaad) Karin Bank, Herrmann Fink, Susanne Wetzel, Matthias Röhrenbach, Hubert Lehle, Steffen Rupp, Klaus Chlopik, Caroline Matt, Susanne Amrein, Stefan Weiss (alle Narrengesellschaft Hennenschlitter), Klaus Hoffmann (Schützenverein Montfort), Stephanie Kühn, Lilia Schwämmlein, Heide Budde (alle Stephan-Brodmann-Schule), Hartmut Pötzel, Rita Kröger, Harald Buckenmaier (alle TuS Immenstaad, Abteilung Leichtathletik), Christiane Priesett (TuS Immenstaad, Abteilung Turnen), Sylvia Hummel, Nils Freitag, Klemens Humm, Imelda Heinze (alle TuS, Abteilung Volleyball). (gik)

