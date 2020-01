Immenstaad vor 8 Stunden

Großer Bahnhof für den Narrenbaum

Viele Bürger begleiteten das närrische Symbol nach seiner Ankunft kreuz und quer durch Immenstaad, bis der Ort erreicht war, an dem der Narrenbaum aufgestellt wurde: am Rathaus. Die Anwohner ließen sich nicht lumpen und bewirteten die närrische Schar an vielen Stationen. Immer wieder musste Narrenpolizist Dirk Tress mahnend mit der Schelle läuten, damit sich der Zug wieder in Bewegung setzte.