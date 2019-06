Wenn Fledermäuse wütend werden, können sie eine ganze Party ruinieren. So beschreibt die Operette „Die Fledermaus„ von Johann Strauss. Das Spiel um Affären, Verwechslungen und Champagner schwelgt in Melodien von Walzer über Romanze bis zu charmant-ironischen Arien. Es steht im Mittelpunkt des Gesprächskonzerts am Pfingstmontag, 10. Juni um 18 Uhr im Immenstaader Rathaus.

Komponist Strauss steht im Mittelpunkt

„In den Gesprächskonzerten stellen wir immer einen Komponisten vor, diesmal ist es Johann Strauss Sohn und seine Welt der Operette„, sagt Organisator Konrad Veeser. Dazu kommt wieder Timo Handschuh nach Immenstaad, Generalmusikdirektor am Theater Ulm und künstlerischer Leiter des Südwestdeutschen Kammerorchesters.

Generalmusikdirektor am Theater Ulm erzählt

Als Jugendlicher gründete der im Schwarzwald geborene Handschuh ein Orchester, studierte dann Kirchenmusik und Dirigieren. „Ich kenne Timo Handschuh aus Stuttgart, dort habe ich bei ihm im Chor gesungen“, sagt Veeser. Die Freundschaft reicht bis an den Bodensee – am Pfingstsonntag spielt Handschuh im Gottesdienst Orgel.

Hintergründe, Entstehungsgeschichte des Werks und Leben des Komponisten

Am Pfingstmontag wird er seine Zuhörer auf eine musikalische Reise ins 19. Jahrhundert mitnehmen. Hintergründe, Entstehungsgeschichte und das Leben des Komponisten werden so lebendig. Johann Strauss musste schon mit 20 Jahren seine Mutter und seine jüngeren Geschwister ernähren.

Sohn sollte eigentlich Beamtenlaufbahn einschlagen

Sein Vater, der ebenfalls Johann Strauss hieß und als Komponist des „Radetsky-Marschs“ bekannt ist, hatte die Familie verlassen. Vater Strauss strebte für seinen Sohn eine Beamtenkarriere an, stattdessen aber überflügelte ihn dieser bald als Komponist von Walzern, Märschen und Operetten und wurde zum „Walzerkönig“ von Wien.

Sopranistin Maria Rosendorfsky aus Wien als Solistin

Als Solistin kommt die Sopranistin Maria Rosendorfsky. Sie begeisterte in Immenstaad vor zwei Jahren ihr Publikum mit Verdi-Arien, auch bei der Aufführung von Handschuhs „Messa sublime amore“ in St. Jodokus sang sie mit. Die Wienerin studierte in ihrer Heimatstadt Solo- und Liedgesang. Sie trat an der Wiener Staatsoper, der Volksoper und am Staatstheater am Gärtnerplatz in München auf und ist am Theater Ulm engagiert. „Die beiden verstehen sich wunderbar auf der Bühne, die sind wie musikalische Geschwister“, sagt Veeser.

Schüler und Studenten haben freien Eintritt

Veranstalter ist das katholische Bildungswerk. „Wir wollen mit diesen Konzerten auch junge Menschen erreichen. Timo Handschuh hat selbst Kinder und kann ihnen diese Dinge gut nahebringen“, sagt Veeser. Daher beginnt das Konzert um 18 Uhr. Schüler und Studenten haben freien Eintritt.