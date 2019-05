von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Immenstaader Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der SPD:

1. Bauen und Wohnen

Die SPD fordert für Immenstaad genossenschaftlichen Wohnbau zur Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum und eine optimale Flächennutzung – zum Beispiel durch ein Zusammenwachsen von Ruhbühl/Ferienwohnpark und Kernort. Außerdem wollen die Sozialdemokraten die Vermeidung von weiterem Ferienwohnungsbau durch eine Regelung für Zweit- und Ferienwohnungen, den Bau einer neuen Sport- und Festhalle und innerörtliche und barrierefreie Wohnungen in übersichtlichen Wohngruppen für Senioren.

2. Kinder und Jugendliche

Die SPD setzt sich für kostenlose Kindergartenplätze in Immenstaad ein, da eine frühkindliche Bildung für mehr Chancengleichheit und später für bessere Berufsperspektiven sorgt. Außerdem plädieren die Sozialdemokraten für eine Förderung der digitalen Bildung in der Grundschule, den Aufbau einer Jugendvertretung in der Gemeinde und einen Gesamt-Elternbeirat der gemeindlichen Kindergärten.

3. Verkehr und Verkehrswege

Um die Sicherheit auf Schul- und Kindergartenwegen zu erhöhen, fordert die SPD einen Zebrastreifen für die Fritz-Kopp-Straße und eine Verkehrsberuhigung in der Schulstraße, Frickenwäsele, Dr.-Zimmermann-Straße und Adlerstraße. Für Senioren und Menschen mit körperlichem Handicap sollen Fußwege barrierefrei ausgebaut und Lücken geschlossen werden. Darüber hinaus will die SPD eine ausreichende Beleuchtung für die Airbus-Kreuzung und ein neues Radwege-Konzept für den stark zunehmenden Fahrradtourismus.

Hinsichtlich der B 31 vertritt die SPD die Haltung: „Keine Stadtautobahn für Immenstaad!“ Sie fordert den Neubau auf Trasse C1.1.

5. Natur und Umwelt

Im Bereich Natur und Umwelt setzt sich die SPD für mehr Maßnahmen gegen das Bienen- und Insektensterben ein. Außerdem fordern die Sozialdemokraten mehr innerörtliche Grün- und Baumflächen zur Beschattung und Klimaverbesserung – zum Beispiel in Form von Bürgerbäumen.

