Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Immenstaader Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der FDP:

1. Bauen

Pragmatische und auf empirischen Methoden basierende Entscheidungen sind die Grundlage für faire und nachhaltige Entwicklungen. So setzen wir uns für generelle Baurichtlinien mit großem Gestaltungsspielraum für Bauherren ein. Diese sollen gemeinsam mit Bürgern und Stadtplanern entworfen werden, um eine akzeptierte und für die Gemeinde sinnvolle Bebauung zu gewährleisten. Traditionelle Gaststätten müssen erhalten, das Schulareal und die Sporthalle nachhaltig und modern geplant und gebaut werden.

2. Verkehr und Digitalisierung

So muss auch der Ausbau der (digitalen) Infrastruktur erweitert und gewährleistet werden. Wir stehen für die Variante C1.1 der B31 neu, ein umfassendes Parkkonzept für die Gemeinde mit Shuttlebus zum See und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. Auch fördern wir den Breitbandausbau des Internets sowie die Einrichtung flächendeckender W-LAN-Hotspots. Wir unterstützen die Digitalisierung der Verwaltung und die Zusammenarbeit mit IT-Fachkräften bei der Umsetzung.

3. Tourismus

Immenstaad ist ein Tourismusort. Um noch attraktiver zu werden, fördern wir die Entwicklung und den Betrieb einer App, sowie einer gemeinsamen Morgenpost in allen Gaststätten und Ferienwohnungen, um Angebote der Gemeinde und ihrer Bürger für alle Generationen an Besuchern leichter zugänglich zu machen. So ergeben umfassende Kooperationen im Dorf ein gemeinsames, modernes Konzept für den Tourismus und unterstützen bei Planung und Organisation aller Beteiligten.

4. Wirtschaftsförderung

Des Weiteren versuchen wir, eine umfassende Wirtschaftsförderung durch die Kommune zu etablieren. Zu seiner schon hohen Attraktivität und den ansässigen High-Tech Firmen kann eine gezielte Förderung von Neugründungen sowie deutschlandweite Werbung für den Standort mehr Dynamik und technische Innovationen in die Region bringen. Auch wäre ein Wirtschaftspreis für kleine Unternehmen denkbar, die besonders mit innovativen Konzepten in der eigenen Firmenstruktur oder ihren Produkten herausstechen.

5. Wohnraum

Am Wichtigsten aber sind die Familien im Ort. Um mehr bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können, müssen Zweitwohnsitze eingeschränkt und neues Bauland umfangreich ausgewiesen werden, auf welchen nachhaltige Wohnbaukonzepte realisiert werden können. Investitionen in weitere Spielplätze und moderne, sowie größere Kindertagesstätten sind ebenfalls wichtige Elemente, um die Attraktivität des Ortes zu steigern.

