Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Immenstaader Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der Grünen:

1. Klima

Immenstaad soll die Klimaschutzziele von Paris konsequent ansteuern und deshalb CO2 und Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden reduzieren. Neue Gebäude sollen im Passivhaus-Standard erstellt und gemeindeeigene Fahrzeuge regenerativ betrieben werden. Die Gemeinde könnte noch mehr in kommunale Solaranlagen investieren.

2. Verkehr

Wir wollen den innerörtlichen Verkehr reduzieren: den Radverkehr fördern mit einer Radverkehrsplanung, kostenloser Ortsbus durch Finanzierung mit Parkgebühren, mehr Ladestationen für E-Bikes und E-Autos. Immenstaad soll über den Ortsbus zum Bahnhof Kluftern an die zukünftige Bodensee-S-Bahn angebunden werden. Gefahrenschwerpunkte für Fußgänger sollen entschärft werden. Reduzierte Kurtaxe für Urlauber, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.

3. Umwelt

Wir wollen, dass der Umweltschutz noch mehr zum Thema wird. So soll wieder ein Umweltausschuss mit Bürgerbeteiligung eingerichtet werden. Gemeindeeigene Flächen sollen ökologisch, gentechnikfrei und vielfältig bewirtschaftet werden. Die Gemeinde soll bei Verkauf und Verpachtung eigener Flächen auf ökologische Bewirtschaftung drängen.

4. Bildung

Wir wollen, dass unsere Grundschule im Ort bleibt und statt eines Neubaus saniert wird. Bei der Vergabe der Schulspeisung soll auf regionale und ökologisch angebaute Produkte geachtet werden. Die Gebühren für die Betreuung sollen sich nach den finanziellen Möglichkeiten der Eltern richten. Die Gemeinde soll eine Waldfläche anbieten für die Naturbildung in der Schule und in den Kindergärten.

5. Wohnen

Bei uns sollen Wohnungen bewohnt werden und nicht leerstehen. Der Ortskern soll attraktiv und grün zum Verweilen einladen. Bei der Flächennutzungsplanung wollen wir behutsam mit landwirtschaftlichen Flächen und Naturflächen umgehen. Durch maßvolle Innenverdichtung und Randerweiterung soll familien- und seniorenfreundlicher Wohnraum gefördert werden.

