Immenstaad vor 3 Stunden

Gemeinde verzichtet im April auf Kita-Gebühren

Die Betreuungs- und Essensgebühren in Krippe, Kindergarten und Schule werden in Immenstaad für den Monat April nicht erhoben. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung wurde das in Abstimmung mit den anderen Kreisgemeinden sowie dem Gemeinderat vereinbart.