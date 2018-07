Der Gemeinderat hat am Montagabend einstimmig den Kindergartenbedarfsplan 2018/2019 zustimmend zur Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. "Er ist ein wichtiges und zentrales Element für uns als Gemeinde" und sei eine Pflichtaufgabe, meinte Bürgermeister Johannes Henne. Es gebe in diesem Bereich immer wieder dynamische Entwicklungen. "Wir sind mit dem neuen Plan wieder auf einem guten Weg", sagte der Bürgermeister.

Technischer Ausschuss bewilligt Bauvorhaben Seegaddel

Nach derzeitigem Stand bekommen alle Kinder einen Platz und für die Zukunft sei man durch die Erweiterung der Kindertagesstätte Seegaddel gut aufgestellt, erläuterten Henne und Hauptamtsleiter Michael Haase. Das Bauvorhaben mit Abriss des alten Kindergartengebäudes hatte zuvor problemlos den Technischen Ausschuss passiert.

Fünf Kindergärten mit 282 Plätzen

Michael Haase erläuterte, dass die Gemeinde zum Stichtag 1. Mai über fünf Kindergärten und 16 Gruppen mit 282 Betreuungsplätzen verfüge, 232 Kindergartenplätze und 50 Krippenplätze. Der Hauptamtsleiter verwies in seinem Bericht auch auf die Auswirkungen auf die Regelkapazität durch Gruppen mit Altersmischung (AM). So reduziere sich die Kapazität in Gruppen mit Kindern von zwei bis sechs Jahren für jedes aufgenommene zweijährige Kind um einen Platz. Seit 2006 habe dies zu einer Reduzierung von 50 Plätzen geführt, erläuterte Haase. Es gibt derzeit acht AM-Gruppen in verschiedenen Betreuungskombinationen.

Auch gebe es Reduzierungen der Platzzahl durch Änderungen bei den Betreuungsarten, beispielsweise maximal 20 Plätze in der Regelbetreuung in der Ganztagesgruppe statt vorher 25 Plätze. Außerdem steige die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder sowie der Kinder mit einem besonderen erzieherischen Bedarf; derzeit seien es sieben. Wegen des erhöhten Förderbedarfs belegen sie 14 Plätze.

Tatsächlich belegt waren am 1. Mai in den fünf Kindergärten 251 Plätze, bis Ende des Kindergartenjahres 2017/2018 werden es voraussichtlich 256 Plätze sein. 44 Kinder wechselten im September voraussichtlich in die Schule. Mit Beginn des Kindergartenjahrs 2018/2019 besuchen voraussichtlich 230 Kinder die Betreuungseinrichtungen. "Wir schaffen es, die Kinder, von denen wir Anmeldungen haben, unterzubringen", sagte Haase.

70 Anmeldungen für 60 Betreuungsplätze im Ganztagsbereich

Allerdings seien die Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung bei 70 Anmeldungen auf 60 Betreuungsplätze erschöpft (Seegaddel 30 Plätze, Schulstraße, Auf dem Ruhbühl und Kippenhausen je zehn Plätze). Eine Aufnahme der Zweijährigen in die Krippe in der Schulstraße sei nach den aktuellen Anmeldungen aber möglich. Für 2019/2020 sei jedoch der Ausbau des Seegaddel mit sechs ganztagstauglichen Kindergartengruppen nötig.

Familientreff und Airbus Group ebenfalls voll belegt

Zu den genannten Plätzen kommen im Familientreff Große Kleine Leut' zwei Krippen-Gruppen und eine betreute Spielgruppe mit bis zu 40 Kindern, aktuell 39, sowie in der Kindertagesstätte "Mohle" der Airbus Group drei Gruppen mit 37 Kindern. Im neuen Kindergartenjahr sollen nach Auskunft von Airbus alle 40 verfügbaren Plätze belegt sein, heißt es im Bedarfsplan.

Haase erläuterte, dass wegen des Aufwands in der Stadtverwaltung eine zusätzliche Stelle für den Bereich Kindertagesbetreuung, Schule, Jugendtreff, Jugendbeteiligung und Soziales geschaffen werden soll.

Kindergarten- und Gebührensatzung Die Kinderbetreuungseinrichtungen in Immenstaad wurden laut Haase bisher als privatrechtliche Einrichtungen geführt, wodurch auch das Benutzungsverhältnis und die Betreuungsgebühr auf privatrechtlicher Basis erhoben wurde. Das bedeutet für die Gemeinde einen erheblichen höheren Aufwand, wenn Gebühren nicht bezahlt werden, als im Falle einer öffentlich-rechtlichen Gebühr. Einstimmig war der Gemeinderat deshalb für die Einführung einer Kindergartensatzung ab dem kommenden Kindergartenjahr. In der Folge sind die Elternbeiträge ab 1. September eine öffentlich-rechtliche Gebühr, die in einer Kinderbetreuungsgebührensatzung festgelegt ist. Diese folgt den Empfehlungen der kommunalen Landesverbände. Auch dieser Satzung stimmte der Gemeinderat einstimmig zu. Die Gebühren sind nach Betreuungsform und Anzahl der Kinder pro Familie gestaffelt. Die Satzung sieht beispielsweise 124 Euro pro Monat für ein Kind im Regelkindergarten (drei bis sechs Jahre) vor bis zu 531 Euro pro Monat für ein Kind in der Ganztagskrippe (ein bis drei Jahre), bei elf Beitragsmonaten. Ein Mittagessen kostet 4,51 Euro am Tag, in der Krippe 3,44 Euro am Tag. Im Kindergartenbedarfsplan 2018/19 sind auch die Kosten nach dem Haushaltsplan genannt. Demnach stehen dieses Jahr Einnahmen von 1,65 Millionen Euro Ausgaben von 4,32 Millionen Euro gegenüber. Der Kostendeckungsgrad liegt bei 38,17 Prozent.

