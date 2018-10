Auf einer Wiese im Norden von Immenstaad watschelt und schnattert eine muntere Schar weißer Hausgänse. Sie gehören Anton Rauber, der sie als Biogänse großzieht und direkt vermarktet. Zu Martini am 11. November und zu Weihnachten hat Gänsebraten Hochsaison. Bis es so weit ist, haben die Vögel ein artgerechtes Leben.

2005 hat Anton Rauber mit der Gänsehaltung angefangen. Vorher habe er auf konventionelle Art Tafelobst produziert, erzählt er. Nach herben Rückschlägen durch Hagel habe er sich die Frage gestellt, was er mit seinen Flächen anderes tun könnte. "Jemand hat mir vorgeschlagen, es mit Gänsen zu versuchen."

Schlachtbetrieb: "Wir nehmen sie ab – aber nur bio"

Von einem Geflügelschlachtbetrieb habe er die Auskunft bekommen: "Wir nehmen sie ab – aber nur bio." Da habe er tief durchgeatmet und beschlossen: "Dann gehe ich eben auch diesen Schritt und stelle komplett um." So seien die Gänse auch zu einer Art Hagelversicherung für ihn geworden.

Bis 2017 ging's jeden Tag im Gänsemarsch zur Weide

Die Arbeit mit den Gänsen mache Freude, sagt Rauber: "Auch weil sie Wandergesellen sind und wie eine große Familie zusammenhalten." Noch bis 2017 marschierte er mit der Gänseherde jeden Tag morgens von der kleineren Weide mit Unterstand, der nachts vor Fuchs und Marder schützt, einige hundert Meter zur größeren Weide und abends wieder zurück. "Die Gänse haben den Weg nach kurzer Zeit gekannt. Dann ging die Leitgans vorneweg und ich hinterher. Manche Urlauber, Wanderer und Radler haben schon gestaunt, wenn sie das gesehen haben."

Jetzt haben die Gänse auf der großen Weide einen Unterstand

Jetzt hat er auch auf der größeren Weide einen Unterstand gebaut und die täglichen Wanderungen entfallen. Die Küken bleiben seit diesem Jahr auf der kleinen Weide, bis ihr Federkleid weiß wird, dann ziehen Gänse und Ganter auf die größere Weide um. Sie können nach Belieben weiden oder im Schatten ruhen. Zusätzlich zum Gras bekommen sie Hafer und Weizen aus Raubers eigenem Bioanbau.

Viele Kunden wollen das Weihnachtspaket: Gans und Christbaum

Geschlachtet und küchenfertig vorbereitet werden die Gänse in der Hofmetzgerei des Klosterhofs Habsthal bei Ostrach. Wer eine Gans kaufen möchte, sollte telefonisch bei Rauber vorbestellen. "Zu Weihnachten wollen viele auch das Weihnachtspaket: Gans und Christbaum", erzählt er. Zwischen seinen Christbäumen, einem weiteren Standbein des Betriebs, halten Shropeshire-Schafe das Gras kurz. Die besondere Rasse aus Mittelengland beiße die Bäume nicht an, erklärt Rauber. Das dritte Standbein des Naturland-Betriebs sind Apfelbäume, aus deren Früchten vor allem Saft gemacht wird. Da mache Hagel nicht so viel aus.

