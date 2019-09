Immenstaad vor 19 Minuten

Feuerwehreinsatz im Aquastaad: Keine Sorge, die üben nur!

Am Freitagabend herrschte Ausnahmezustand in der Strandbadstraße in Immenstaad: Blaulicht erhellte sie kurz nach Einbruch der Dunkelheit und wer genau hinschaute, konnte am Boden liegende Gestalten in der Nähe des Aquastaads ausmachen. Grund dafür war eine Großübung der Freiwilligen Feuerwehr in Zusammenarbeit mit Helfern des Deutschen Roten Kreuzes, wie es sie seit mindestens 15 Jahren nicht gegeben hat. Seitdem ist der aktuelle Kommandant Martin Stett nämlich in Immenstaad aktiv und kann sich an keine solche Übung erinnern.