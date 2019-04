Größtmögliche Flexibilität für Eltern und eine professionelle Betreuung für Kinder im Alter von zwölf bis 36 Monaten will der Familientreff "Große kleine Leut'" bieten. Der Verein wurde in Immenstaad vor 22 Jahren gegründet, unter anderem mit dem Ziel, das Betreuungsangebot in den örtlichen Kindertageseinrichtungen zu ergänzen.

Veränderungen im Vorstand

Bei der Hauptversammlung berichtete Yvonne Herrmann, eine von drei Sprecherinnen des Vereins und Geschäftsführerin, von mehreren personellen Veränderungen im Betreuungsteam und im Vorstand. So ist die langjährige Sprecherin Melanie Pfeifer aus familiären Gründen zurückgetreten. Nachfolgerin ist Irene Blania-Nützel. Melanie Pfeifer war unter anderem viele Jahre für die Leitung der Ferienbetreuung für Kindergartenkinder im August zuständig.

Neues Team für Ferienbetreuung

Im vergangenen Jahr wurden täglich 29 bis 34 Kinder betreut. Diese Aufgabe werde ein neues Team unter Leitung von Lara Budde-Karger übernehmen, erklärte Herrmann. Von Kassiererin Kristina Rakenius, die umziehen wird, verabschiedete sich das Vorstandsteam und dankte für fünf Jahre engagierte Arbeit. Zur Nachfolgerin wurde Jasmin Bisanz gewählt. Der bisherige Beisitzer Axel Rank wurde für Oli Müller, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, zum Sprecher gewählt.

Friedrichshafen Familienglück mit Maximilian: Wie Emma und Johannes Henne Privates und Beruf vereinbaren Das könnte Sie auch interessieren

Kleinkindbetreuung täglich mit 20 Kindern voll

An der offenen Kleinkindbetreuung zwischen 7.45 bis 11.45 Uhr ändere sich nichts. Nahezu täglich gebe es mit 20 betreuten Kindern "volles Haus", berichtete Herrmann. Mittlerweile führe man eine Warteliste.

Erlebnisstunde in Englisch muss gestrichen werden

Nicht mehr anbieten könne der Familientreff die Erlebnisstunden in Englisch für Kinder ab vier Jahren mit Esther Stolz, da diese in den Ruhestand gehe. Im Frühjahr und Sommer werde es auch keine Nachmittagsbetreuung mehr geben, da die Nachfrage hier zu gering sei.

Waldwichtel treffen sich zu Erlebnisstunden im Wald

Das neue Angebot der Waldspielgruppe werde sehr gut angenommen, berichtete Herrmann weiter: "Die Waldwichtel im Alter zwischen drei und sechs Jahren treffen sich in einem Block fünf Mal mit einer Woche Abstand für jeweils zwei Erlebnisstunden im Wald." Auch die Sportkurse am Mittwochnachmittag hätten sich zum Dauerbrenner entwickelt.