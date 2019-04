von Andrea Fritz

Am Wochenende wurde die evangelische Kirchengemeinde Immenstaad von Dekanin Regine Klusmann und einer Kommission des Kirchenbezirks Überlingen-Stockach visitiert. Die erste Visitationsordnung wurde 1529 von Melanchthon verfasst und diente damals einer Überprüfung der Pfarrer. Inzwischen ist der Sinn des Besuchs hauptsächlich der, mit den Kirchengemeinderäten zusammen Ziele für die zukünftige Arbeit zu finden. „Es geht nicht mehr um Kontrolle, sondern um den Blick in die Zukunft, dabei will die Kommission Kontakt halten und Hilfestellung geben“, sagt Dekanin Klusmann.

Froher Tag der Begegnung

Eines dieser Ziele nannte der Kirchengemeinderat „Gottesdienst anders“. Wie das aussehen könnte, wurde am Nachmittag in Gesprächen mit verschiedenen Partnern erörtert. Die Vorsitzende Angelika Eckstein freute sich dabei, neben kirchlichen auch weltliche und politische Vertreter im Gemeindehaus begrüßen zu können. Es sei ein „froher Tag der Begegnung“, sagte sie.

Kirchengemeinde ein wichtiger Anlaufpunkt

Auch wenn sich die Kommission einen finanziellen, personellen und inhaltlichen Eindruck verschafft, das Verständnis von Visitation hat sich in 490 Jahren völlig verändert. Der Kirchengemeinderat hat die Visitation unter den Leitsatz „Glauben teilen – gemeinsam leben“ gestellt. Dass das in Immenstaad bereits umgesetzt wird, konnte Dekanin Klusmann bestätigen. „Die evangelische Kirchengemeinde in Immenstaad und Kippenhausen ist keine Insel, sie ist Teil eines größeren sozialen Geflechts im Ort“, sagte sie. Dies hat auch Bürgermeister Johannes Henne bestätigt. Die evangelische Kirchengemeinde sei ein wichtiger Anlaufpunkt in der Gemeinde, offen für alle, denn das Engagement der Mitglieder gehe weit über den reinen Glauben hinaus. Dass es darüber hinaus aber auch ein sehr gutes Verhältnis zu den Glaubensgeschwistern der katholischen Kirche gibt, bestätigte der Vorsitzende des Kirchengemeinderats der zuständigen Seelsorgeeinheit Meersburg, Reinhard Born. Ökumenische Aktivitäten seien selbstverständlich, besonders für die junge Generation. Dafür sei die Sternsingeraktion das beste Beispiel, sagte er: „Wir sind auf einem guten gemeinsamen Weg, das finde ich toll."