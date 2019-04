von Stefanie Canfield

Am Samstag trafen sich 50 Menschen, um freiwillig Müll aufzusammeln. Ab 14.30 Uhr sammelten die Immenstaader bei der Dorfputzete eifrig alles ein, was sich so an Wegen und Straßen angesammelt hatte.

Wahrscheinlich ist er der jüngste Helfer. Der zweijährige Lars Egelhöfer zeigt sein Fundstück. Ein Plastikdeckel, vermutlich von einem Kaffee-To-Go-Becher. | Bild: Stefanie Canfield

Das Aufräumen scheint ihr Spaß zu machen. Alva Rippel (4) zeigt was sie gefunden hat. | Bild: Stefanie Canfield

Sonja Schley, Mitarbeiterin des Bauhofes, koordinierte den Putzeinsatz: die Helfer wurden in 13 verschiedene Gebiete geschickt.

Bild: Stefanie Canfield

Zuvor verteilte Bauhof-Mitarbeiterin Gabriele Rechenberg die Putzutensilien für das große Reinemachen.

Gabriele Rechenberg versorgt einen freiwilligen Helfer mit Putzausstattung (Müllbeutel, Eimer, Handschuhe). | Bild: Stefanie Canfield

Danach schwärmten die Helfer in ihre Gebiete aus. Mit dabei waren die Mütter Bianca Rippel mit Tochter Alva (4) sowie Melanie Egelhofer mit ihren Söhnen Timo (4) und Lars (2). "Ich dachte immer, wir hätten hier gar kein Müll-Problem, wenn man aber genau hinschaut, findet sich überall was", erzählt Melanie Egelhofer.

Video: Stefanie Canfield

Auch Bianca Rippel hilft selbstverständlich mit. "Wir sind vom Förderverein für Spielplätze und wollten besonders die Spielplätze aufzuräumen."

Einen Blick in den Mülleimer eines Helfers. | Bild: Stefanie Canfield

Ein Eimer voll von Unrat. | Bild: Stefanie Canfield

Einen Blick in den Mülleimer eines Helfers. | Bild: Stefanie Canfield

Friedrichshafen Seeputzete fördert zehn Kubikmeter Müll aus dem Gebüsch Das könnte Sie auch interessieren

Der Immenstaader Erwin Filzinger ist von der Müllsammel-Aktion überzeugt: „Ich mache hier heute mit, weil ich interessiert daran bin, meinen Wohnort sauber zu halten."

Erwin Filzinger trägt gutgelaunt seinen gesammelten Unrat in den Händen. Für den Dorfputz hat er seinen eigenen Greifer mitgebracht. | Bild: Stefanie Canfield

Besonders oft fanden die Freiwilligen herumliegende Zigarettenstummel, sowie volle Hundekotbeutel, aber auch viele Glasflaschen. Bis 17 Uhr dauerte die Putzaktion.