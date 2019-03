Das Fasnetsprogramm in Immenstaad ist jedes Jahr sehr umfangreich, doch dieses Mal kam zur Feier von 170 Jahren Fasnet in Immenstaad sowie 70 Jahren Hexengruppe noch allerhand hinzu. Für die Mitglieder der Narrengesellschaft bedeutete das eine Menge Arbeit, aber auch besonders viel Spaß.

Der gefällte Baum wird mit der Kettesäge zerlegt. Der Dolden kommt bei der Dankesrunde mit, der Stamm wird verlost. | Bild: Gisela Keller

„Bei all unseren Fasnetsveranstaltungen war die Resonanz vom Publikum super“, bilanziert Narrenvater II Rüdiger Dube. „Und ganz ehrlich – wir haben's verdient, auch dass wir mit dem Wetter jedes Mal so viel Glück gehabt haben“. Es sei wirklich toll, einen Verein zu haben, in dem alle so gut zusammenhalten, zusammenarbeiten und alle mit sehr viel Spaß dabei sind.

Prinzessin Joana und Prinz Axel konnten dem nur beipflichten: „Wir hatten bei allen Veranstaltungen in Immenstaad so viel Glück. Und wenn es bei Umzügen anderswo geregnet oder geschneit hat, dann war das immer erst, wenn für uns der Umzug vorbei war und wir schon aus der Kutsche ausgestiegen waren. Wir sind immer trocken geblieben.“

Um Mitternacht ist alles vorbei

Es sei einerseits schade, dass die Fasnet vorbei sei, aber andererseits auch schön, sind sich Prinzessin und Prinz einig: „Wir freuen wir uns wirklich sehr darauf, dass Hoss heute um Mitternacht die Fasnet für beendet erklärt.“

Vorher stand noch eine Runde durchs Dorf mit dem Dolden, der Spitze des Narrenbaums, auf dem Plan. Dabei überreichte Narrenvater Wolfgang „Hoss“ Haas besonderen Förderern einen Zweig vom Narrenbaum. Im Anschluss begann das Preiskarbatschen mit Siegerehrung.

Am späten Abend wird Hexenpuppe verbrannt

Am Abend wurde dann noch der Narrenbaum verlost. Als letzte Aktion wurde am späten Abend auf dem Platz in der Ortsmitte eine Hexenpuppe verbrannt, bevor der Narrenvater die auch vom Prinzenpaar herbeigesehnten Worte sprach: „Welch ein Jammer, welch ein Graus, Gottseidank is' d'Fasnet aus."