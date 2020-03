von Lena Reiner

Ein ungewöhnliches Spektakel erregte am Sonntagnachmittag viel Aufmerksamkeit. Coach Reinhard Keller und Ernährungsberater Giuliano Cacciatore lieferten sich eine Eis-Challenge, um Spenden für den Naturkindergarten „Waldveda“ zu sammeln. Das Prinzip: Beide versuchten so lange wie möglich im eiskalten Wasser auszuharren. Wer zuerst aufgab, spendete 2 Euro pro Sekunde, die der andere länger im Wasser blieb.

Wer hält es länger aus im rund fünf Grad kalten Wasser?

Auch hatten die beiden ausgelobt, wer immer sich mit ihnen messen und einen von ihnen besiegen würde, für den würden sie selbst 1 Euro pro Sekunde spenden, die der Herausforderer länger im Bodensee ausharrt.

Rekord bis Sonntag bei vier Minuten

Noch wenige Tage vor dem Wettbewerb schienen die beiden beinahe gleichauf zu liegen. Der SÜDKURIER besuchte sie beim morgendlichen Training, bei dem Cacciatore und Keller keine vier Minuten im etwas mehr als fünf Grad kalten Bodensee aushalten konnten. Ihr Rekord lag bis zum Sonntag bei vier Minuten.

Immenstaad Eis-Challenge für Spenden zur Gründung eines Naturkindergartens Das könnte Sie auch interessieren

Mit zehn Grad Celsius Außentemperatur und strahlendem Sonnenschein zeigte sich das Wetter beinahe frühlingshaft und von seiner allerbesten Seite. Schon vor Beginn des Wettbewerbs um 15 Uhr hatten sich daher einige Neugierige am Bodenseeufer in der Nähe des Immenstaader Minigolfplatzes zusammengefunden. Es wurde getuschelt, manche grübelten laut darüber nach, ob sich wohl noch jemand aus den Zuschauerreihen den beiden Männern anschließen würde.

Spektakel lockt viele Zuschauer an

Die Schaulustigen zogen weitere Schaulustige an, die sich wunderten, wieso sich hier eine Gruppe neugierig dreinblickender Menschen versammelt hatte. Radfahrer, Spaziergänger und Mütter mit Kinderwagen blieben stehen.

Tamara Müller macht spontan mit

Keller und Cacciatore ergriffen das Wort, um die Spielregeln zu erläutern. Dann fragten sie in die Runde, ob jemand mitkommen werde. „Ich, wenn jemand 5 Euro mehr dafür spendet“, erklärte Tamara Müller wagemutig. Ein Spender war innerhalb weniger Sekunden gefunden.

Immenstaad Verein plant einen Naturkindergarten in Immenstaad: Jetzt werden Grundstück und Sponsoren gesucht Das könnte Sie auch interessieren

Windsurfer Peter Unger wagt sich ebenfalls mit in den See

Spontan schloss sich außerdem der Immenstaader Windsurfer Peter Unger an, der sich normalerweise erst im Frühjahr in die Fluten des Bodensees stürzt, wenn dieser 14 Grad erreicht hat. „Ich hatte von der Challenge im SÜDKURIER gelesen und habe mir gedacht, ich nehme meine Badesachen mit und entscheide dann spontan“, erklärte er.

Nach dem Aufwärmen direkt ins Wasser

Die kleine Gruppe startete zu einer kurzen Laufrunde durch den Uferpark, die Teilnehmer machten Hampelmänner und Liegestützen. Angeleitet wurden sie von Giuliano Cacciatore, der beruflich auch in Sachen Fitness berät. Nach dem Aufwärmen zogen sich die Kontrahenten eilig ihre Badekleidung an. „Nicht denken“, ermahnte Reinhard Keller die anderen lachend. Nur so gelinge der Weg in das kalte Wasser.

Viel Applaus für Tamara Müller

Tamara Müller nahm sich die Anweisung zu Herzen, eilte ins Wasser und tauchte bis zum Hals unter. Während die drei Männer noch schrittweise ins Wasser gingen, machte sie bereits einige Schwimmzüge. Genauso schnell wie sie ins Wasser gesprungen war, eilte sie jedoch auch wieder nach draußen. Dennoch hatte sie sich damit begeisterten Applaus verdient.

Tamara Müller wagt sich zwar nur kurz ins Wasser, ist dafür aber auch die einzige, die sich traut, im kalten See zu schwimmen. | Bild: Lena Reiner

„Ganz schön beeindruckend. Das tut mir schon beim Zuschauen weh“, kommentierte eine Beobachterin, andere betonten, ihnen sei draußen schon zu kalt. Beeindruckt zeigten sich alle von denen, die sich in den See wagten.

Die drei Männer nahmen im Wasser ihre Position ein, die Schultern halb über Wasser, die Hände herausgestreckt, dann erst begann Toni Steurer am Ufer die Zeit zu stoppen. Er hatte die Idee mit dem Eisbaden überhaupt erst in seinen Immenstaader Freundeskreis gebracht. Als er „acht Minuten“ durchsagte, war nicht nur der Applaus groß, sondern auch klar, dass der bisherige Rekord bei Weitem getoppt werden würde.

Applaus! Toni Steurer behält die Uhr im Blick. Hier spendet er Beifall für zehn Minuten. | Bild: Lena Reiner

Währenddessen fachsimpelten die Kontrahenten im Bodensee über das richtige Verhalten nach dem Verlassen des Wassers. „Du musst dann direkt ins Warme. Die richtige Kälte, das kommt alles erst hinterher“, erklärte Reinhard Keller dem Neuen in der Runde, Peter Unger. Kurz darauf verlor dieser eine seiner Badeschlappen, die von da an gemächlich Richtung Strand trieb.

Auch die Wasservögel wundern sich über diese frühen Besucher im Bodensee. | Bild: Lena Reiner

Möwen und Schwäne umkreisten die drei Männer, ans Ufer gesellten sich immer mehr Neugierige, um das ungewöhnliche Schauspiel zu beobachten. „Zehn Minuten“, hieß es da bereits von Steurer. Eine Minute später verließ Keller als Erster das Wasser. Von nun an spendete er pro Sekunde 3 Euro: 1 Euro für Unger, 2 für Cacciatore.

Reinhard Keller gibt nach elf Minuten auf und verlässt das kalte Wasser. | Bild: Lena Reiner

Nach 13 Minuten verließ der Gast-Eisbader unter großem Beifall den See.

Nach etwas mehr als 13 Minuten verlässt Peter Unger den kalten Bodensee. | Bild: Lena Reiner

Als die Uhr bereits 14 Minuten anzeigte, watete Tatjana Cacciatore ins Wasser, um ihren Mann abzuholen, der mit 14,5 Minuten seinen bisherigen Rekord mehr als verdreifachte.

Tatjana Cacciatore holt ihren Mann Giuliano Cacciatore aus dem eiskalten Wasser. Anfangs hat auch sie morgens mittrainiert. | Bild: Lena Reiner

545 Euro kamen so inklusive Tamara Müllers Obolus für den Naturkindergarten zusammen, weitere Spenden gaben die Zuschauer dazu.

„Waldveda“ möchte weitere Aktionen planen; mal Yoga, mal einen Kräuterspaziergang. Informaitonen über den Naturkindergartenverein gibt es im Internet: www.waldveda.de