von Lena Reiner

Jeden Morgen um 9 Uhr treffen sich zwei Männer seit Neujahr, um gemeinsam in den kalten Fluten des Bodensees baden zu gehen. Baden? Anfangs war dieses Wort nicht zutreffend. „Beim ersten Mal bin ich gerade so bis zu den Knien ins Wasser gegangen“, verrät Giuliano Cacciatore lachend und Reinhard Keller erinnert sich: „Ich bin zwar weiter rein, aber nach zehn Sekunden auch schnell wieder raus.“

Wasser zwischen 5,1 und 5,9 Grad kalt

Inzwischen tauchen die beiden nicht nur bis zum Hals komplett unter, sondern halten es auch bis zu vier Minuten im kalten Wasser aus, dessen Temperaturen im gesamten Zeitraum zwischen 5,1 und 5,9 Grad schwankten. Glück hätten sie damit gehabt; in den Vorjahren gab es auch schon Abfälle unter vier Grad, hat Keller recherchiert. So oder so haben die beiden ihren Spaß am Kaltbaden gefunden. „Es gibt richtig Power“, sagt Keller und Cacciatore betont: „Da braucht man morgens keinen Kaffee mehr.“

Immenstaad Verein plant einen Naturkindergarten in Immenstaad: Jetzt werden Grundstück und Sponsoren gesucht Das könnte Sie auch interessieren

Die Idee, aus der gesunden Morgenroutine eine Challenge zu machen, sei ihnen nebenbei in den Sinn gekommen: „Angefangen hat es einfach aus Spaß an der Sache.“ Nun möchten die beiden Selbständigen, Keller im Bereich Coaching und Cacciatore in der Ernährungsberatung, gegeneinander antreten und dabei auf auf ein Projekt aufmerksam machen, das beiden am Herzen liegt. Wer zuerst abbricht, wirft pro Sekunde, die der andere länger im Wasser ausharren kann, deshalb zwei Euro in einen Spendentopf für den geplanten Naturkinderkarten des Vereins Wald Veda Bodensee. Dieser sei derzeit auf der Suche nach geeigneten Grundstücken.

Wagemutige können am Sonntag antreten

Die beiden laden Wagemutige ein, am Sonntag, 8. März, um 15 Uhr mit ihnen ins Wasser zu kommen und an der Eis-Challenge teilzunehmen. Treffpunkt ist am Käpt´n Golf am Strandbad in Immenstaad. Wer die beiden schlägt, für den möchten sie pro Sekunde einen weiteren Spendenbetrag leisten.