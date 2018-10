Pünktlich zum Beginn der Tourismus-Saison im kommenden Frühjahr sollen in Immenstaad Ladestationen für E-Autos und E-Bike-Akkus eingerichtet werden. "So ist jetzt auch Immenstaad auf dem Weg, Infrastruktur für nachhaltige Mobilität bereitzustellen", sagte Bürgermeister Johannes Henne während der Gemeinderatssitzung am Montagabend.

Zwei Typen von Ladestationen für E-Autos

Da es vom im Auto verbauten Akku und Ladegerät abhängt, wie hoch die Ladeleistung sein darf, wolle die Gemeinde zwei Typen von Ladestationen anbieten, erklärte Ortsbaumeister Ulrich Kohler: eine konventionelle mit elf und eine Schnell-Ladestation mit 50 Kilowatt. An jeder Ladestation sollen zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. Unterschiede gibt es nicht nur bei der Ladeleistung, sondern auch bei der Finanzierung.

Die Ladestation mit elf Kilowatt muss die Gemeinde bezahlen: 8000 Euro soll die Station inklusive Fundamenten kosten. Hinzu kommen 2000 Euro für die Anschlussarbeiten sowie eine monatliche Wartungspauschale von 60 Euro. Allerdings könne die Gemeinde für die konventionelle Ladestation einen Zuschuss beim Bundesministerium für Verkehr beantragen, erklärte Kohler. Mit etwa 4460 Euro könne gerechnet werden. Bei dieser Ladestation verdiene die Gemeinde am verkauften Strom anteilig mit.

Für die Schnell-Ladestation gebe es einen Anbieter, der die kompletten Kosten für Lieferung, Aufstellung und Wartung übernehmen wolle, erklärte Kohler. Voraussetzung sei, dass die Gemeinde zwei Parkplätze auf dem Rathausplatz für 20 Jahre kostenfrei bereitstelle. Hier verdiene die Gemeinde am verkauften Strom auch nicht mit.

Zweifel an Parkplätzen am Rathausplatz als Standort

Gemeinderäte aller Fraktionen sprachen sich für die Aufstellung der Ladestationen aus. Als Standort schlug die Verwaltung vorhandene Parkplätze an der Nordseite des Rathausplatzes vor. Der Platz sei leicht zu finden und zentral, zudem gebe es in der Nähe eine Trafo-Station, die den benötigten Strom bereitstellen könne, erklärte Kohler. Zweifel, ob dies der richtige Platz sei, äußerten mehrere Räte. Martina Mohr (CDU) etwa gab zu bedenken, dass die Ladestationen dort während des Wochenmarktes und bei Festen auf dem Rathausplatz nicht zugänglich sind und schlug alternativ öffentliche Parkplätze an der Dr.-Zimmermann-Straße oder an der Nordseite des Rathaus-Gebäudes vor. Jetzt soll die Standortfrage nochmals geprüft werden.

Wo E-Bike-Akkus geladen werden können, steht schon fest

Bei E-Autos und E-Bikes seien die Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich, erklärte Henne zu den ebenfalls geplanten Ladestationen für E-Bike-Akkus. Die Erfahrung zeige, dass E-Bike-Fahrer ihre Touren meist so planten, dass die Akkukapazität ausreiche und der Akku über Nacht wieder geladen werden könne. Wer längere Touren unternehme, habe meist zwei Akkus dabei.

Für alle, die trotzdem zwischendurch laden möchten, will die Gemeinde beim Bürgerhaus und am Landesteg Ladesäulen bereitstellen. Jede verfügt über vier Schließfächer mit jeweils zwei Steckdosen – ausreichend groß für Akku und Ladegerät. Inklusive Fundamenten und Stromanschluss werden die Kosten dafür mit 10 800 Euro veranschlagt. Die Stromkosten für das Aufladen der E-Bike-Akkus übernimmt ebenfalls die Gemeinde.

Unterschiede bei Ladesäulen Fahrer von E-Autos nutzen für längere Fahrten auf unbekannter Strecke meist Smartphone-Apps oder das Navigationsgerät, um Ladestationen zu finden. Inzwischen gibt es öffentlich zugänglich bundesweit etwas mehr als 12 000.

Die meisten Ladesäulen funktionieren mit Wechselstrom und können von allen Elektro-Autos genutzt werden. Sie bieten 11, 22 oder 43 Kilowatt Ladeleistung. Eine höhere Ladeleistung bedeutet prinzipiell, dass der Akku schneller geladen wird. Es ist jedoch vom im Fahrzeug verbauten Ladegerät und Akku abhängig, ob die Ladeleistung tatsächlich genutzt oder gedrosselt wird, um den Akku nicht zu überlasten.

Ladestationen, die mit Gleichstrom funktionieren, bieten teils erheblich höhere Ladeleistung (50, 135 oder 350 Kilowatt), können jedoch nur mit Fahrzeugen genutzt werden, die über die dazu nötigen Akkus, passende Ladetechnik und Stecker verfügen. Ultra-Schnell-Ladesäulen mit 350 Kilowatt ermöglichen das Aufladen für 500 Kilometer Reichweite in 10 bis 20 Minuten.

