Immenstaad – Sie gehören zu den beliebtesten Fotomotiven von Urlaubern – nicht nur in Immenstaad. Die Rede ist von Blumen, Palmen und kleinen Bäumchen in den öffentlichen Grünanlagen und Parks rund um den Bodensee. In Immenstaad sind jetzt sowohl Gemeindevertreter als auch der Gemeindegärtner und die Polizei alarmiert, denn: Immer mehr Blumen und Pflanzen werden aus den öffentlichen Grünanlagen gestohlen, gerade wenn sie frisch eingesetzt worden sind. In Friedrichshafen ist hier noch kein Problem bekannt.

Diebe schlagen zu, wenn Pflanzen frisch gesetzt sind

"Die Diebe scheinen förmlich darauf zu warten, dass wir frische kleine Bäumchen und Blumen in die Beete und großen Blumentöpfe einsetzen, um kurz danach zuzuschlagen", entrüstet sich Willi Wilwert, Gemeindegärtner von Immenstaad. In den vergangenen Wochen, da sind sich Gärtner, Gemeinde und Polizei einig, hätten sich die dreisten Diebstähle in Immenstaad derart gehäuft, dass die Gemeinde jetzt in die Offensive geht.

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren

Eine Veröffentlichung im gemeindeeigenen Mitteilungsblatt soll jedem klar machen, dass die Diebstähle ernst genommen werden. So stand in der Mitteilung: "Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass es sich dabei nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, sondern um Diebstahl im Sinne des Paragrafen 242 des Strafgesetzbuches. Derartige Straftaten können mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden."

Schaden 2018 schon rund 500 Euro

Besonders ärgerlich sind die Diebstähle, die in erster Linie teure kleine Bäumchen wie Zitronenbäume, lilablühende Bougainvilleas, Bananenstauden und Sommerblumen betreffen, für das Team von Willi Wilwert, denn: "Wir kaufen zu Saisonbeginn zu günstigen Preisen beispielsweise kleine Sommerblumen für 70 Cent das Stück in großen Mengen. Wenn wir die später nachkaufen müssen, dann kosten sie gerne gleich einmal 2,50 Euro pro Stück", erklärt der Gemeindegärtner. Seinen Berechnungen nach sind von rund 30 gepflanzten kleinen Bäumchen etwa fünf Stück gestohlen worden und viele Sommerblumen. Wilwert schätzt den Schaden für dieses Jahr auf bis zu 500 Euro.

Hier wuchs ein Kaktus, von dem immer wieder Ableger gestohlen worden waren. Jetzt fehlt der ganze Kaktus. | Bild: Suanne Hogl

Der Gemeindegärtner vermutet, dass die Diebe, wo es geht, sogar mit dem Auto vorfahren und die Bäumchen direkt einladen. "Einmal ist beim Campingplatz Schloss Helmsdorf gegenüber sogar eine mehr als zwei Meter hohe Bananenstaude gestohlen worden", erinnert er sich. Wilwert und sein Team stellen die Bepflanzungen der großen Töpfe und Beete in der Stadt und den Uferanlagen nach bestimmten Mustern und Farben zusammen. "Wir planen vorher, welche Pflanzen gut zusammen aussehen, und einige der Bäumchen sind inzwischen schon etliche Jahre alt", erzählt Wilwert stolz. Für das Gärtnerteam in Immenstaad ist es täglich eine Freude zu sehen, wie Einheimische und Touristen immer wieder Fotos von den Blumen machen.

Polizei: "Wir gehen den Diebstählen nach"

Auch Polizeikommissar Jürgen Traub weiß, dass sich die Diebstähle häufen: "In den vergangenen Wochen sind vermehrt Pflanzen gestohlen worden. Es handelt sich um Diebstahl, dem wir selbstverständlich auch nachgehen werden."

Anlagen in Friedrichshafen nicht betroffen

Alexander Stein, Abteilungsleiter bei den städtischen Baubetrieben in Friedrichshafen, erklärt: "Wir sind von solchen Blumen- und Pflanzendiebstählen Gott sei Dank nicht betroffen." Zwar gebe es immer wieder zerstörte und zertrampelte Blumenbeete, oder auch herausgerissene einzelne Pflanzen, aber auch diese Vorfälle hielten sich in Grenzen. Selbstverständlich würde auch die Stadt Friedrichshafen im Falle von Pflanzendiebstählen gegen die Täter vorgehen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein