Die Italienischen Nächte in Immenstaad sind seit Jahren bei Einheimischen und Gästen außerordentlich beliebt. Für die Besucher gibt es Spezialitäten aus Italien und den passenden Wein, der Festplatz ist südländisch dekoriert und es gibt Livemusik mit dem Duo Giovanni und Camilla.

Mitglieder des Organisationsteams aus den Reihen der Fußball-Abteilung sind vor Kurzem nach Italien gereist und haben vor Ort fürs Fest eingekauft: Schinken aus San Daniele etwa oder Montasio-Käse. Beides ist Bestandteil der bei den Besuchern besonders begehrten Antipasti-Teller, auf denen auch Parmigiano, Salami und Oliven zum Genuss verführen. Käseschalen, Oliven oder Bruschetta sind ebenfalls Begleiter zum italienischen Wein direkt vom Erzeuger.

Pizza, Pasta und Panini

Oder wie wäre es mit frisch gebackener Pizza aus dem Holzofen oder Pasta mit pikanter Soße? Für den kleinen Hunger am späten Abend gibt es mit Schinken oder Salami belegte Panini, die dieses Jahr zum ersten Mal angeboten werden. Der Festplatz wird stimmungsvoll mit bunten Lampions und Kerzen beleuchtet sein und die Tische mit weißen Tischdecken, Kräutertöpfen und italienischen Fahnen dekoriert.

„Wir haben ein sehr gut eingespieltes und seit vielen Jahren bewährtes Team“, sagt Clemens Müller, der Vorsitzende des TuS und Mitorganisator der Italienischen Nächte. „Am Mittwochabend fangen wir mit den Vorbereitungen auf dem Festplatz an, damit dieser sich am Freitagabend den hoffentlich zahlreichen Besuchern mit mediterranem Flair präsentieren kann.“

Ein Fest für die ganze Familie

Die Italienischen Nächte seien ein Fest für die ganze Familie, sagt Müller. Der Erlös fließt zu großen Teilen in die Jugendarbeit der Fußball-Abteilung. Weit mehr als 200 Kinder sind dort in 14 Mannschaften aktiv. Der Eintritt zum Festplatz ist am Freitag und Samstag frei.