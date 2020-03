von Andrea Fritz

Nachdem der Vorsitzende des Männergesangvereins Immenstaad, Jakob Kiefer, aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, hat der Männerchor in der vergangenen Woche Klaus Reinke an die Vereinsspitze gewählt. Jakob Kiefer, der seit 1998 im Chor singt und seit 2005 im Vorstand tätig war, hat das Amt des Vorsitzenden zehn Jahre lang mit großem Engagement ausgefüllt.

Verein Der Männerchor hat derzeit 34 aktive Sänger. Neben dem Vorsitzenden Klaus Reinke wurde auch sein Vize Horst Stockburger im Amt bestätigt. Kassenwart bleibt Jakob Kiefer und Notenwart ist weiterhin Walter Schreiber. Chorprobe ist jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unter dem Rathaus (Seiteneingang). Informationen im Internet: http://www.mgv-immenstaad.de

Mit der Ernennung zum Ehrenvorstand hat ihm die Chorgemeinschaft ihre Wertschätzung ausgedrückt. Die Urkunde überreichte ihm am Samstag – als erste Amtshandlung – der neue Vorsitzende Klaus Reinke, der bisher als Schriftführer tätig war und es in Personalunion auch bleibt. Eine weitere Auszeichnung wurde Franz Josef Hardt zuteil. Seine Verdienste im Verein und als Vizedirigent wurden mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt.

Zahlreiche Aktivitäten jedes Jahr

Kassenwart Herbert Loser machte deutlich, dass der Verein sich nicht nur aus Mitgliedsbeiträgen finanzieren kann. Deshalb ist die Liste der Aktivitäten beachtlich. Neun Auftritte, Weihnachtstheater und die Beteiligung am Weinfest und an der 925-Jahrfeier der Gemeinde mit einem Stand in der Bachstraße, dazu kommen 39 Proben. Einer, der dabei nur ein einziges Mal gefehlt hat, ist Eugen Vestner, dicht gefolgt von Klaus Reinke und Jakob Kiefer. Insgesamt glänzt der Chor mit einer Probenbeteiligung von 87 Prozent.

Wo der Schuh drückt, weiß Dirigentin Frieda Moor: „Wir brauchen junges Blut und frische Stimmen.“ Klaus Reinke versprach in der Versammlung, ein kreatives Konzept zur Mitgliedergewinnung zu erarbeiten. Ein erster Schritt liegt darin, bekannte Lieder zu singen, damit das Publikum den Refrain mitsingen kann, denn dabei zeigt sich immer wieder, dass die Menschen gerne singen.