Eigentlich sollte schon das 25. Konzert, der Auftritt der "Hörband" im März 2018, das letzte sein, das Familie Töbel im Winzerkär organisiert hat. Aber weil die Gemeinde dieses Jahr ihr Bestehen seit 925 Jahren feiert und bei ihm angefragt hat, ob er aus diesem Anlass noch ein paar Konzerte organisieren könne, hat noch einmal zwei Gruppen für Auftritte im Jubiläumsjahr unter Vertrag genommen. "Stand heute wollen wir es bei diesen beiden Konzerten belassen", sagt Axel Töbel, "Wenn ich nächstes Jahr auch noch welche veranstalten wollte, müsste ich auch schon jetzt schauen, dass ich Verträge mit weiteren Gruppen mache. Das habe ich nicht vor".

Organisation auf eigens Risiko

Die Konzerte organisierte Familie Töbel bisher immer auf eigenes Risiko. Weil der Winzerkär zwar eine einzigartige Atmosphäre, aber auf der anderen Seite nicht allzu viele Plätze bietet, sei es oft schwierig, die Honorare für die Musikgruppen plus die Mietkosten für technische Ausstattung durch Eintrittskarten und Bewirtung zu erwirtschaften. Auch im Wettbewerb mit den Angeboten anderer Bühnen in der Region mitzuhalten, gestalte sich nicht gerade einfach.

"Wir haben immer positives Feedback von Publikum und Künstlern bekommen", nennt Axel Töbel in seinem Brief an die Freunde der Musik im Winzerkär einen Grund, weshalb er das Aufhören auch bedauert. Aber es gebe auch Gründe, darüber froh zu sein, etwa diesen: "Die Getränkekisten werden nicht leichter". Die Vorbereitungen für die Veranstaltungen und die Bewirtung hat Familie Töbel mit Hilfe von Freunden immer selbst übernommen.

F.I.T.A und "baff" zu hören

Am 27. April tritt ab 20 Uhr die Gruppe F.I.T.A. im Winzerkär auf. Die sechs jungen Männer nennt Töbel einen "nur selten zu hörenden Lokalschatz". Am 18. Oktober wird ab 20 Uhr die Gruppe "baff" auf der Bühen im Winzerkär erwartet. Die junge Gruppe sei auf dem Weg nach „oben", sagt Töbel.

Karten zu je 15 Euro können bei Familie Töbel bestellt werden: Tel. 0 75 45/29 16 oder per E-Mail an toebel.immenstaad@t-online.de. Ab 12. April beginnt der Vorverkauf im Schuhhaus Schilt.