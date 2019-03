Pfarrer Matthias Schneider steckt seit Wochen viel Zeit und Arbeit in eine Kreuzausstellung, die nur wenige Stunden zu sehen sein wird: am Sonntag, 31. März in Immenstaad und am Sonntag, 7. April in Meersburg. Warum macht er sich die viele Mühe? „Das Kreuz ist das zentrale Symbol des christlichen Glaubens“, sagt er. „Aber es begegnet einem so oft, dass man es kaum noch wahrnimmt.“ Deshalb wolle er das Kreuz mit dieser Ausstellung in den Mittelpunkt stellen "und seine Aussage wieder ins Bewusstsein rücken“.

Ein Stück Volkskunst aus Österreich ist diese Osterkrippe aus den 1970ern. | Bild: Gisela Keller

Zusammen mit Pastoralreferent Alexander Ufer hat Schneider zahlreiche und vor allen Dingen sehr unterschiedliche Kreuzdarstellungen für die Ausstellung zusammengetragen. Ufer erzählt: „Uns ging es nicht darum, besonders kostbare Stücke auszustellen – obwohl einige dabei sind. Wichtig war uns, aussagekräftige Kreuze zu zeigen.“ Außerdem solle die Geschichte erzählt werden, wie das Kreuz zum Zeichen der Christen wurde. Schneider erklärt: „Das dauerte mehrere Jahrhunderte.“

Erste bekannte Darstellung: Esel am Kreuz

Eine Replik der ersten bekannten Darstellung eines Kreuzes gehört zu den Ausstellungsstücken: Sie zeigt einen ans Kreuz geschlagenen Esel sowie einen Mann, der diesen Esel anbetet. Diese Zeichnung sei angefertigt worden, um diesen frühen Christen zu verspotten, erklärt Schneider. „Die Hinrichtung am Kreuz war tiefste Erniedrigung und Schande.“

Erst seit der Gotik ist das Kreuz Inbegriff des Leidens

Von frühen Christen sei Jesus zunächst als guter Hirte oder Weltherrscher dargestellt worden oder mit den griechischen Anfangsbuchstaben seines Namens: PX. Die ersten Passionsdarstellungen habe es im 4. Jahrhundert gegeben. Sie zeigten Jesus als König am Kreuz. Erst in der Gotik sei das Kreuz in der christlichen Kunst zum Inbegriff des Leidens geworden.

Wohl in einem Souvenirladen wurden diese walnussgroßen Gruppen aus Kunststoff erworben, die Geburt und Sterben Christi in Verbindung setzen. | Bild: Gisela Keller

Das Spektrum der Ausstellung reicht von der fast lebensgroßen geschnitzten Kreuzigungsgruppe aus Meisterhand bis zu einer Miniatur als Plastik, die in der Schale einer Walnuss Platz findet. Es sind kostbare Kreuze aus den Schatzkammern zu sehen, aber auch schlichte "Haussegen" und weitere Kreuze aus christlichen Haushalten.

Dieser Altar entstand im Jahr 1890 und stammt aus Frankreich. Er lässt sich zusammenklappen und begleitete seinen Besitzer auf Reisen. | Bild: Gisela Keller

Hinzu kommen Bilder und Repliken, die Kreuzigungsszenen darstellen – von der erwähnten Spottzeichnung bis zu Werken großer Meister aus vielen Jahrhunderten. Alte liturgische Gewänder mit prachtvoll gestickten Kreuzen sind zu sehen, kostbare Rosenkränze und auch ein Holzkästchen, an dessen Seiten ein Meersburger Künstler vor vielen Jahren in feiner Einlegearbeit einen Kreuzweg abgebildet hat.

Auch ein Werk eines Meersburger Künstlers

Im Hintergrund der Kreuzigungsgruppe auf seinem Deckel erkennt man die Meersburg neben einer Pyramide. Mit einer Osterkrippe gehört ein sehenswertes Stück Volkskunst mit vielen Details zur Ausstellung.

Peter Valentin aus Offenburg schnitzte diese Figur eines grausam leidenden Jesus im Jahr 1930. | Bild: Gisela Keller

Einen genauen Blick sind alle Ausstellungsstücke wert – besonders ein Kreuz, das der Offenburger Peter Valentin 1930 geschnitzt hat: Ausgemergelt und gekrümmt vor unerträglichen Schmerzen, lässt der Gekreuzigte hier an einen Soldaten denken, der auf grausamste Weise im Ersten Weltkrieg durch Giftgas gestorben ist.

Kreuze immer auch Ausdruck ihrer Zeit

Auch dieses Stück setzt einen dicken Strich unter Schneiders Aussage, dass jedes Kreuz Ausdruck seiner Zeit ist. Bei einem sehr modernen geschnitzten Kreuz hingegen löst sich die Form des Gekreuzigten auf und er wird zu einem Engel mit ausgebreiteten Flügeln.