Die Anbindung Kippenhausens an den Echt Bodensee Bus war eine der Bedingungen, die der Gemeinderat an seine Zustimmung zur Echt Bodensee Card (EBC) geknüpft hatte. Der Bus verkehrt seit 2017 während der Sommerferien in Baden-Württemberg zwischen Langenargen und Bodmann und fährt die Haltestellen an der Strecke im Stundentakt an. Damit, dass der Bus in dieser Saison erstmals auch die Haltestelle beim Rathaus in Kippenhausen anfährt, gehe ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, sagt die Leiterin der Tourist-Info, Ruth Höft.

Kurtaxe für Anbindung auf 2,50 Euro erhöht – aber keine Klagen zu hören

Die Kippenhausener Vermieter freuten sich sehr darüber, dass ihre Gäste jetzt direkt in Kippenhausen einsteigen könnten, sagt Evi Röhrenbach. Deren Gästehaus liegt nur wenige Meter von der Haltestelle beim Rathaus entfernt ist. Sie berichtet: „Alle Gäste, denen ich erzählt habe, dass sie in einer großen Region Bus und Bahn kostenlos nutzen können, waren begeistert“. Kein einziger Gast habe darüber geklagt, dass die Kurtaxe jetzt 2,50 Euro betrage. Frank Hallerbach vom Hotel Seehof in Immenstaad berichtet ebenfalls von begeisterten Gästen.

Gäste lassen vermehrt das eigene Auto stehen

Seit Einführung der EBC habe er zudem beobachtet, dass auch nachmittags der Hotelparkplatz belegt sei, weil viele Gäste jetzt nicht mehr das Auto, sondern den ÖPNV für ihre Ausflüge nutzen: „Das war früher nicht so“. Hallerbach rät, Gästen zusammen mit der EBC auch den von der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT) herausgegebenen Reiseführer zu überreichen: „Dann haben alle ein strahlendes Gesicht“. In dem Büchlein sind nicht nur Infos zum ÖPNV zu finden, sondern auch viele Ausflugstipps und Attraktionen, die EBC-Inhabern Vergünstigungen bieten.

Anschluss an Erlebnisbus ein Pluspunkt

Franziska Buckreus von der Tourist-Info berichtet, sie habe schon viel Lob von Urlaubern über die gute Anbindung Immenstaads an den ÖPNV gehört. Die im 30-Minuten-Takt verkehrenden Busse der Seelinie seien seit Einführung der EBC noch besser ausgelastet – manchmal schon fast zu gut, denn der Andrang an den Haltestellen habe merklich zugenommen. Der Echt Bodensee Bus sorge daher auch für Entlastung. „Besonders toll ist, dass man mit diesem Bus ohne Umsteigen von Langenargen bis Bodmann fahren kann und unterwegs auch Anschluss an den Erlebnisbus hat, der viele Attraktionen anbindet, die abseits der Hauptstrecke liegen“, fügt sie hinzu.

Bald App fürs Smartphone

Ab kommender Woche gebe es auch eine App fürs Smartphone, mit der in Echtzeit Abfahrtzeiten zu sehen sein werden, kündigt Ute Stegmann, Geschäftsführerin der DBT an. „Die Verkehrsproblematik ist einfach da und auch der Bus steht dann im Stau“, bedauert sie. „Aber je mehr Leute den Bus nutzen, umso weniger Autos sind unterwegs. Und dann gibt es auch weniger Stau.“ Selbstverständlich könnten nicht nur Touristen den Bus nutzen, sondern auch Einheimische, ergänzt Stegmann. Für die Fahrt gelte in diesem Fall der reguläre Zonen-Tarif des Verkehrsverbundes bodo.