Am Wochenende werden in Immenstaad gleich zwei närrische Feste groß gefeiert: Am Freitag lädt die Hexengruppe, die es seit 70 Jahren gibt, ab 20 Uhr zur großen Party in die Linzgauhalle ein. Tags darauf, am Samstag, werden ab 15 Uhr beim Umzug unter dem Motto "170 Jahre Immenstaader Fasnet" Hästräger und Musikanten in 40 Gruppen durch die Straßen ziehen und anschließend mit allen Feierlustigen eine Party im Festzelt und in der Linzgauhalle steigen lassen.

Immenstaad Fasnet spielt in Immenstaad seit 170 Jahren eine gewichtige Rolle Das könnte Sie auch interessieren

Partynacht der Hexen startet mit Feuershow

Die Eintrittsbändel für die Hexenparty sind bereits ausverkauft. Es gibt auch keine Abendkasse. Wer rechtzeitig einen Bändel ergattert hat, kann sich jedoch auf eine tolle Party in der mystisch geschmückten Linzgauhalle freuen. "Wir feiern mit Chris Metzger, dem bekannten Entertainer von der Höri", kündigt Hexenmutter Caroline Matt an, "und mit unserem Hexenprinz DJ Alex". Bevor alle in die Halle ziehen, erwarte die Partygäste ab 20.30 Uhr ein schaurig-schönes Hexen-Spektakel und eine Feuershow im Freien.

Umzug startet am Samstag um 15 Uhr

Jeder kann dabei sein, wenn am Samstag der große Umzug durch Immenstaad stattfindet – und auch bei der Party danach. Ab 15 Uhr startet der Zug vor der Linzgauhalle und will auf dem Weg durch die Fritz-Kopp-Straße, das Frickenwäsele, den Wattgraben, die Seestraße West, Bachstraße, Hauptstraße und Dr.-Zimmermann-Straße bei den Zuschauern große Freude verbreiten. Am Schwörerkreisel, beim Hennenbrunnen und vor dem Bürgerhaus, wo die Ehrentribüne aufgebaut ist, wird das Geschehen kommentiert und an diesen Stellen gibt es auch Verpflegungsstände.

Immenstaad So wird 2019 in Immenstaad: Drei Jubiläen stehen an Das könnte Sie auch interessieren

Narren hoffen auf viele Gäste bei der Party am Samstag

Nach der Rückkehr des Zuges zur Linzgauhalle beginnt im Festzelt auf dem Parkplatz und in der Halle die närrische Party. "Wir sind seit Mittwoch mit dem Aufbau beschäftigt", berichtet Narrenvater Wolfgang "Hoss" Haas. Für die Auftritte der Musikgruppen, die auch beim Umzug dabei sind, wurde sogar eine eigene Bühne in der Halle errichtet. "Wir freuen uns, wenn viele kommen" lädt der Narrenvater ein, "Wir sind bestens gerüstet".