von Barbara Fülle

Zugegen: Der Titel "Adventskonzert" war vielleicht nicht das richtige Etikett. Bis auf die Zugaben, bei denen das Publikum an den voll besetzten Tischreihen in der Linzgauhalle zu "Leise rieselt der Schnee", "Jingle Bells" und weiteren Hits rund ums Fest mitsingen, -summen und -brummen konnte. Ansonsten tobten Drachen und Wikinger durch das Programm. "Immenstaad goes Hollywood" hätte man den Auftritt der Jugendkapelle "ImKlang" umschreiben können, der im Zeichen der Filmmusik stand.

Eines der populärsten Genres der Traumfabrik ist der Animationsfilm und dessen Meister der Brite John Powell, der sich in die Herzen von Jung und Alt komponierte. Mit einem Medley aus "How to Train Your Dragon" ("Drachenzähmen leicht gemacht") erspielte sich die Jugendkapelle die Sympathie des Publikums.

Friedrichshafen Chöre der Schlosskirche und vier Musikschulorchester aus drei Ländern im Konzert Das könnte Sie auch interessieren

Zuvor war Dirigent Bernd Giesen mit seinen Jungmusikanten in die Science-Fiction-Welt von "Transformers" abgetaucht – in einem etwas einfacheren Tonsatz als dem Original von Steve Jablonsky, doch mit glänzend bewältigten synkopischen Rhythmen. Dass in der Formation ein beachtlicher Pool an Nachwuchskräften schlummert, war auch im konzertanten "Mountain Wind" von Martin Scharnagl hörbar – die spannungsreiche Dynamik wurde opulent gespielt.

Auch die Jugendkapelle "ImKlang" erspielte sich die Sympathie des Publikums. | Bild: Barbara Fülle

Alles ist möglich – dieses Credo moderner Blasmusik zelebrierte der Musikverein Immenstaad nach der Pause. Dirigent Bernhard Jehle hatte das Programm nach den Wünschen seiner Spieler zusammengestellt. In der Blasmusik lockt längst nicht mehr nur das heimische Bierzelt, sondern die weite Welt, und so bekam das Publikum Abräumer in modernem Klang geboten.

Immenstaad Abschied mit Meisterwerken: Reihe der Immenstaader Kammermusik-Konzerte endert vorerst Das könnte Sie auch interessieren

In Thierry Deleruyelles "Atlantic Overture" begab sich die Kapelle auf eine Schiffsreise von Europa nach Amerika – mit majestätischem Tutti beim Ablegen des Ozeanriesen und erhebenden Momenten angesichts des Naturschauspiels auf hoher See. Jehle hatte mit zupackendem Dirigat seine Truppe fest im Griff, auch in "Voice of the Vikings" bot er mit ihr klangästhetische Malerei.

Bei seinem Adventskonzert bot der Musikverein Immenstaad Abräumer in modernem Klang. | Bild: Barbara Fülle

Da säuselte die Flöte mit der Klarinette in einem Liebeslied, bevor die Kapelle wie ein apokalyptischer Reiter durch die Noten wütete und sich in grellem Fortissimo in den Schlachtenlärm stürzte. Gleich nach mehreren Sternen der Popmusik griffen die Spieler mit dem lyrischen Song "The Rose" (Solotrompeter: Felix Berger) und einem Medley der größten Erfolge der US-Rockband "Toto".

Friedrichshafen Musikschule Friedrichshafen läutet Advent ein Das könnte Sie auch interessieren

Dass Musik zu einem multikulturellen, polystilistischen Kulturgut geworden ist, zeigte sich nicht zuletzt in Jacob de Haans "Concerto d'Amore". Klassik, Rock, Swing – alles war da und wurde von den Spielern adäquat gemeistert. Mit dem kavalleristischen Marsch "Kaiserin Sissi" kehrte die Kapelle zu den Wurzeln der Blasmusik zurück, bevor langer Applaus und Begeisterungsrufe dem Konzert – siehe oben – noch eine weihnachtliche Wende gaben.