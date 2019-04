Was ein Hackathon ist? Volker Großmann, Chief Technology Officer (CTO) erklärt es so: „Sich mit Gleichgesinnten austauschen, Ideen entwickeln und im Team umsetzen. Dabei kann man viel voneinander lernen und vor allem auch viel Spaß haben“. Man müsse kein Experte mit speziellen Fachkenntnissen sein, sollte aber Grundkenntnisse im Programmieren und seinen eigenen Laptop mitbringen, fügt Großmann hinzu. Teams von zwei bis fünf Software-Entwicklern arbeiten dabei an einer selbst gestellten Aufgabe. „Von Machine Learning über Cloud-Technologien, Big Data und Künstliche Intelligenz bis zu Computerspielen ist alles möglich“, sagt Großmann. Zum Abschluss präsentieren die Teams den anderen Teilnehmern ihre Ergebnisse. Jeder kann dann seine Stimme für das Projekt abgeben, das ihm am besten gefallen haben. Für die besten gibt es schöne Preise.

„Der Hackathon bietet zum Beispiel auch Studenten die Möglichkeit mit erfahrenen Experten zusammen zu arbeiten“, erklärt Großmann. Die Teilnahme ist kostenlos, genauso die Verpflegung und Getränke. „Wir haben einen Foodtruck organisiert“ kündigt Großmann an, „Die Teilnehmer können sich dort einfach etwas holen und wenn sie möchten auch am Rechner essen und trinken“. Wer einen Schlafsack mitbringt, darf auf Wunsch auch in den Räumen übernachten.

135 Mitarbeiter in Immenstaad

Das Software-Unternehmen Actico hat derzeit rund 135 Mitarbeiter, von denen die meisten am Stammsitz in Immenstaad arbeiten. Weitere Niederlassungen gibt es in Chicago und Singapur. „Unsere Kunden sind vor allem internationale Finanz- und Industrieunternehmen“, erklärt Großmann. „Mit unseren Software-Werkzeugen ermöglichen wir zum Beispiel Fachexperten in diesen Unternehmen, zu modellieren, nach welchen Kriterien und auf welchem Weg komplexe Entscheidungen getroffen werden sollen. Menschliche und künstliche Intelligenz werden dabei kombiniert und ermöglichen dann, solche Entscheidungen automatisiert aber nachvollziehbar zu automatisieren“.

Der Hackathon findet am 5. und 6. April in den Büroräumen des Software-Unternehmens Actico in der Ziegelei 5 statt. Wer möchte, kann ab Freitag 9 Uhr dabei sein, externe Teilnehmer können aber auch noch am Samstag einsteigen. Wer mitmachen will, kann sich noch am 5. April per Email anmelden unter hackathon@actico.com. Weitere Informationen rund um die Veranstaltung gibt es unter www.actico.com/hackathon.