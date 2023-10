70 Jahre sind sie ein Paar: Maria und Artur Sauter haben am gestrigen Freitag ihre Gnadenhochzeit gefeiert. Sie hätten schon früher geheiratet, aber die Familien waren gegen die Ehe. Denn es gab bereits Lydia, die erste Tochter des Paars. So mussten beide warten, bis sie 21 Jahre alt und damit volljährig waren. Gleich nach den Geburtstagen am 20. und 22. Oktober war es soweit. „Wegen des Kinds wollte uns der Immenstaader Pfarrer nicht trauen“, sagt Artur Sauter. Sie wichen in die Birnau aus und waren damit nicht allein. „Es gab sieben Hochzeiten an dem Tag“, erinnert sich Maria Sauter. Auf der Fahrt im Bus habe ihn sein Vater gefragt, ob er keinen Zylinder habe, erzählt ihr Mann: „‘Habe ich nicht‘, habe ich geantwortet. ‚Dann nimmst du meinen‘, sagte der Vater. Von dem Moment an war wieder alles gut.“

Beide Eheleute hatten keinen leichten Start ins Leben: Seine Mutter starb bei seiner Geburt, die Großeltern zogen ihn auf. Schon früh arbeitete er bei ihnen in der Landwirtschaft mit. Maria Sauter kam als achtes von 14 Kindern einer Hagnauer Fischer- und Winzerfamilie zu Welt. Als die jüngste Schwester vier Jahre alt war, fiel die Mutter beim Kirschenpflücken vom Baum und starb. Gleich nach der Schule wurde Maria Dienstmädchen auf dem Rauberhof in Immenstaad. Dort lernte sie Artur Sauter kennen. „Abends gingen wir tanzen im Gasthof Schiff“, erzählt Maria Sauter und ihr Mann ergänzt: „Ich dachte, wenn sie es beim Rauber aushält, hält sie es auch bei mir aus.“

Sie übernahmen die Landwirtschaft, dazu arbeitete Artur Sauter 32 Jahre bei Dornier in der Profilzieherei, engagierte sich bei der Feuerwehr und spielte im Musikverein Klarinette und Saxofon. Maria brachte sechs Kinder zur Welt und versorgte Hof und Garten. 15 Enkel und 13 Urenkel gehören heute zur Familie. Nach dem Geheimnis ihrer langen Ehe gefragt, antworten beide: „Nicht schimpfen.“ Zur Feier gratulierte Bürgermeister Johannes Henne dem Ehepaar mit einem Geschenkkorb und übermittelte Glückwünsche des Ministerpräsidenten.