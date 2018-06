In Zusammenarbeit mit dem Handels- und Gewerbeverein und pünktlich zu dessen 25. Jubiläum hat der SÜDKURIER eine moderne Informationsbroschüre unter dem Titel „Wir in Immenstaad“ aufgelegt. Das Magazin in handlichem Format stellt auf 45 Seiten 54 Immenstaader Betriebe aus den Bereichen Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Tourismus und Gastronomie vor. Druckfrisch liegt die Broschüre jetzt in vielen Immenstaader Geschäften und Betrieben sowie in der Tourist-Info zum Mitnehmen bereit. Zeitgleich ging die neue Homepage des HGV online, auf der ebenfalls alle Beiträge aus der Broschüre zu finden sind.

„Es hat mich sehr gefreut, dass so viele mitgemacht haben“, sagt der HGV-Vorsitzende Bernd Hummernbrum. Auf einer Doppelseite unter dem Slogan „Immenstaad: Gastfreundliche Gemeinde und starker Wirtschaftsstandort“ stellt sich die Gemeinde im Überblick vor. „In der neueren Zeit hat sich im Ort neben dem Obstbau auch ein beachtliches Angebot an Handwerk und Gewerbe etabliert, das in dieser Vielfältigkeit kaum noch eine touristisch geprägte Seegemeinde dieser Größenordnung bieten kann“, heißt es dort im Absatz „Wirtschaft und Landwirtschaft“. Wer sich die Broschüre anschaut, kann diesen Satz nur unterstreichen und stellt fest: Die Seegemeinde bietet ihren Einwohnern und Besuchern aus nah und fern eine Vielfalt von Leistungsangeboten, die sich in jeder Hinsicht sehen lassen kann und so auch erheblich zur Attraktivität der Gemeinde beiträgt – nicht nur während der Urlaubssaison, sondern das ganze Jahr über.

Wer sich ein wenig Zeit zum Durchschauen der Broschüre „Wir in Immenstaad“ nimmt, findet vieles, was kein Online-Shop bieten kann: Handwerker und Dienstleister etwa, die persönlich für die hohe Qualität ihrer Beratung, ihrer Arbeit und ihrer Produkte stehen. Dazu vielfältige Möglichkeiten, sich in den Geschäften vor Ort inspirieren zu lassen und aus deren großem Warenangebot direkt zu wählen. Das Erlebnis echter Gastfreundschaft und vieles mehr. Die Lektüre der Infobroschüre lohnt sich auf jeden Fall nicht nur für Immenstaader.

