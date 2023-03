Über eine besondere Ehrung des Musikvereins freuen sich Klaus Berger und Karl Birkhofer. Beide sind seit 50 Jahren aktive Musiker des Vereins und spielen Bariton. Zunächst scheint es eigentlich kaum zu glauben zu sein, dass die Männer schon für eine so lange Mitgliedschaft geehrt werden. Aber beide haben bereits als Kinder in der Musikkapelle mit dem Musizieren begonnen – Klaus Berger im Alter von neun Jahren und Karl Birkhofer als Elfjähriger. „Ich bin über meine Eltern zur Musik gekommen und wir sind jetzt schon in der vierten oder fünften Generation dabei“, erzählt Klaus Berger. Damals habe es im Ort außer dem Musik- und dem Sportverein ja nicht viele andere Möglichkeiten gegeben, ergänzt Karl Birkhofer lachend.

Zusammenhalt zwischen Jung und Alt

Nicht umsonst spreche man von der Musikantenfamilie. „Schon damals hat der Zusammenhalt zwischen Jung und Alt ebenso gut funktioniert wie heute. Da kann man es gut aushalten“, sind sich beide Jubilare einig. Von Fasnetsveranstaltungen über Kommunion, Fronleichnamsfrühschoppen, Gartenfest und Kurkonzerten bis hin zum Adventskonzert Anfang Dezember erstreckt sich der Jahresplan des Immenstaader Musikvereins. Hinzu kommen Geburtstage, Hochzeiten und auch Beerdigungen, bei denen die Musikkapelle eher in kleinerer Besetzung spielt.

Natürlich sei das Musizieren während der Fasnetszeit etwas ganz anderes als ein Kirchenkonzert oder ein Auftritt im Festzelt, sagt Birkhofer. „Aber es ist genau diese Abwechslung, die so großen Spaß macht.“ Für beide Jubilare gab es im Laufe von 50 Jahren aber auch Ereignisse und Anlässe, an die sie sich noch immer gern erinnern. „Ich denke zum Beispiel an die Umzüge beim Oktoberfest in München oder beim Volksfest in Stuttgart, bei denen wir dabei waren“, erzählt Berger. Auch die Musikreisen nach Rom sowie nach Ungarn seien ihm besonders im Gedächtnis geblieben. „Auch dass der Verein bei der eigenen Hochzeit dastand, vergisst man nicht.“

Das Musizieren auf dem Bariton haben Klaus Berger und Karl Birkhofer vom damaligen Dirigenten der Kapelle, einem pensionierten Bundeswehrmusiker, gelernt. „Er war damals auch für die Ausbildung von uns Jungen zuständig“, erinnert sich Berger. Damals hätten zwar viele mit der Blasmusik begonnen, aber nur sechs oder sieben seien bis zum Übergang in die aktive Musikkapelle geblieben. „Bis heute hat das Üben nicht aufgehört und man merkt es schon, wenn man eine Zeit lang nicht spielt“, weiß Berger. Ehrlich gesagt würden sie aber beide in der wöchentlichen Musikprobe üben, geben sie mit einem Augenzwinkern zu. „Eine Ausnahme sind schwierige Stücke beim Adventskonzert, die übt man schon mal zu Hause“, so Birkhofer.

Für beide Jubilare spielt auch die Gemeinschaft im Verein eine wichtige Rolle. Sowohl Berger als auch Birkhofer sind beim Immenstaader Gartenfest seit vielen Jahren aktiv. Als Elektrikermeister kümmert sich Birkhofer um die komplette Stromversorgung beim Fest. Berger ist verantwortlich für den Stand mit Wein und alkoholfreien Getränken. „Man musiziert zusammen und arbeitet miteinander bei den Festen“, schildert er. Beides sei wichtig und genau diese Kameradschaft verbinde die Musiker miteinander. Selbstverständlich hätten sich auch Freundschaften entwickelt, die über viele Jahre gewachsen seien.

Von Auszeichnung überrascht

Gern motivieren Klaus Berger und Karl Birkhofer junge Menschen dazu, Blasinstrumente zu erlernen. „Gitarre oder Klavier lernt man erst mal für sich. Mit einem Blasinstrument ist man schell in einer Gruppe dabei“, wissen beide. Man übe das Zusammenspiel mit anderen und genau das mache Spaß. Auch bei den Festen seien die Jugendlichen mit eingebunden. So seien sie beim Aufbauen durchaus gern dabei. „Das Gemeinschaftsgefühl im Verein ist eine gute Sache“, betont Birkhofer ein weiteres Mal.

Während Klaus Berger immer in Immenstaad lebte, war Karl Birkhofer rund sieben Jahre lang in Ulm. „Ich habe während dieser Zeit nur ab und zu mitgespielt und es hat mir schon was gefehlt“, erinnert er sich an diese Episode. Die Ehrung für 50 Jahre habe schon etwas überrascht. „Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die Ausbildungszeit mitzählt“, sagt Berger. Es schocke ihn fast, dass sie sogar zum Ehrenmitglied des Blasmusikverbands ernannt werden. „Das waren ja für uns früher die älteren Herren.“ Vom Aufhören ist aber bei beiden Jubilaren überhaupt keine Rede.