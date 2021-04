Der Mann hatte nach Angaben der Polizei nach einem Streit mit einem Bekannten an dessen Wohnung eine Fensterscheibe mit Steinen und einem Baseballschläger zerstört. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den 47-Jährigen vorläufig fest. Weil eine Atemalkoholmessung 2,3 Promille ergab und der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Polizisten in eine Spezialklinik. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.