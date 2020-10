Wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und weiterer Straftaten wurden eine 25-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann angezeigt. Die beiden hatten nach Angaben der Polizei versucht, am Donnerstagvormittag gewaltsam in eine Wohnung im Tobelweg in Immenstaad einzudringen.

Hierbei beschädigten sie das Türschloss und die Türe selbst. Gegenüber den zwei Immenstaadern, die dort wohnten, gaben sie an, von der Polizei zu sein. Die beiden Täter sagten, sie wollen die dort ansässigen festnehmen.

Wie die alarmierten Polizisten schließlich in Erfahrung bringen konnte, hatten die beiden Beschuldigten die Wohnung bis Ende August von den Geschädigten gemietet – und ihrerseits dann über ein Internetportal untervermietet.

Daraufhin war ihnen von den Wohnungseigentümern fristlos gekündigt worden. Warum die Frau und der Mann nun gewaltsam die Wohnung betreten wollten, ist bislang unklar.