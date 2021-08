Ersten Ermittlungen zufolge prallte der junge Fahrer in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr mit seinem Wagen gegen einen Baum in der Gehrenbergstraße, ließ das Auto stehen und suchte zu Fuß das Weite. Wie die Polizei weiter berichtet, war der 21-Jährige alkoholisiert, als Beamte ihn am Vormittag an seiner Wohnanschrift antrafen.

Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und zeigten den jungen Mann an. An seinem Auto entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro, der Schaden an der Linde wird mit etwa 2500 Euro beziffert.