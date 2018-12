Ihre hoheitlichen Häser für die beginnende Fasnet-Saison haben Prinzessin Joana und Prinz Axel bei den Hennenschlitter-Narreneltern Wolfgang „Hoss“ und Cordula Haas bereits anprobiert. Das Prinzenpaar bereitet sich auf eine besonders ereignisreiche Saison vor: Neben dem traditionellen Programm wollen die Hennenschlitter auch noch 170 Jahre Immenstaader Fasnet ausgiebig feiern und auch die Hexen planen, es zum runden Geburtstag „70 Jahre Immenstaader Hexen“ richtig krachen zu lassen.

Prinz Axel Rosenberger ist quasi seit Geburt eine Hexe. Kein Wunder, wenn auch die Eltern Ulrike und Siegmar Rosenberger Hexen sind und die Mutter lange Hexenmutter war. „Axel kümmert sich seit mehr als zehn Jahren um die Veranstaltungstechnik, Licht und Ton, bei der Hennensuppe und noch länger bei unseren anderen Veranstaltungen“, erzählt Hoss und fügt hinzu: „Wenn wir mal kurzfristig Tontechnik brauchen, genügt ein Anruf und wenige Minuten später ist er da und hat alles dabei."

Haus- und Hof-DJ der Hennenschlitter sei Axel ebenfalls. Den blauen Karbatscher-Kittel hat sich der Prinz auch schon vor Jahren verdient. Mit seinem Arbeitgeber, der MTU, habe er die Urlaubstage, die er zur Ausübung seines närrischen Amts brauche, bereits vereinbart, erklärt er. „Ich bin froh, so einen kulanten Arbeitgeber zu haben.“

So wird 2019 in Immenstaad: Drei Jubiläen stehen an

Prinzessin Joana Arnrein wurde, wie es bei den Hennenschlittern Tradition ist, vom Prinzen auserwählt. In Begleitung von Hoss habe er um ihre Hand angehalten. „Wir sind schon lange gute Freude“, erklärt die Prinzessin, die seit Kindheitstagen eine Henne ist. Ihre Mutter Susanne Arnrein ist Hennenmutter. Von 2007 bis 2012 gehörte Prinzessin Joana auch zur Garde, zuletzt als Garde-Major. Derzeit studiert sie Kindheitspädagogik in Freiburg und hat auch dort sogar schon erfolgreich Werbung für die Immenstaader Fasnet gemacht: „Einige Studienfreunde wollen zur Hennensuppe kommen.“

Besonders freut sich das Prinzenpaar darauf, dass zum Jubiläumsumzug der seit gut 20 Jahren eingemottete Prinzenwagen wieder restauriert und in Betrieb genommen werden soll. Hoss erklärt: „Ich hoffe, das klappt. Der Wagen ist ziemlich eingestaubt und es muss schon noch einiges dran gemacht werden“. Traditionell fahren auf dem Prinzenwagen in Immenstaad neben dem Prinzenpaar auch „Till“ Axel Töbel und Kinderpagen mit. „Ich war 1994 selbst Page auf dem Wagen“, erinnert sich der Prinz.

Weitere Höhepunkte in der Fasnet 2019

2019 kommen zum traditionellen Fasnetsprogramm der Hennenschlitter einige Höhepunkte hinzu. Ein Überblick:

Der Vorverkauf zum traditionellen Höhepunkt des Hennenschlitter-Programms, der weit über die Ortsgrenzen bekannten und berühmten Hennensuppe, beginnt am 12. Januar um 7 Uhr in der Linzgauhalle. Die Hennensuppe wird dann an den Abenden des 25., 26. und 27. Januar aufgetischt. Im Rahmen der Hennensuppe wollen auch die Knecht und Mägde 25 Jahre ihres Bestehens feiern.

Der Narrenbaum wird am 12. Januar ab 14 Uhr durchs Dorf gezogen und dann aufgestellt. Die Arlo-Bar öffnet anschließend im Winzerkär. Am 19. Januar findet erstmals ein öffentlicher Jugendball im Winzerkär statt.

Am 22. Februar laden die Hexen ab 20.30 Uhr zur Party in Linzgauhalle und Festzelt, um 70 Jahre Immenstaader Hexen zu feiern. Etwa 2000 Hästräger werden tags darauf zum großen Jubiläumsumzug „170 Jahre Immenstaader Fasnet“ erwartet, der um 15 Uhr startet. Nach dem Umzug soll in der Linzgauhalle und im Festzelt eine Riesen-Party steigen.

Am Schmotzigen, dem 28. Februar wird ab 8.45 Uhr Prinzenhochzeit vor dem Rathaus gefeiert. Abends ziehen die Hemdglonker durchs Dorf und zum Ball in der Linzgauhalle. Am 2. März startet um 14 Uhr der Kinderumzug zum Kinderball. Am 3. März ist Fasnetsmarkt und am 5. März soll um 11.30 Uhr der Narrenbaum fallen.